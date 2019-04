“Le silence des papillons” de Hamid Basket projeté à Sofia

Le film marocain "Le silence des papillons" du réalisateur Hamid Basket a été projeté, mercredi, à Sofia en Bulgarie dans le cadre du Festival de la Francophonie. Cette projection, qui intervient à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, offre l'occasion aux passionnés du 7ème art de découvrir une facette de la culture marocaine riche et plurielle, indique vendredi un communiqué de l'ambassade du Royaume en Bulgarie.

Selon la même source, la projection du film marocain à l'Institut français de Sofia a connu un grand succès, ce qui reflète la qualité du public présent ainsi que l’intérêt du débat qui a suivi cette projection, rappelant que l'ambassade du Royaume à Sofia avait participé avec le même film lors de la 11ème édition du Festival du film "Menar" organisée en janvier dernier.

Cette manifestation culturelle a été marquée par la présence des ambassadeurs de plusieurs pays, dont la France, l'Argentine, la République de Macédoine du nord, la Moldavie, l'Egypte, la Belgique, la Grèce, la Roumanie, l'Albanie, le Vietnam, l'Arménie, le Liban, la Suisse, Chypre et l'Autriche, ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant en Bulgarie et des représentants de la presse bulgare.