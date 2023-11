Le secteur des avocats, locomotive de lutte en matière de droits

L’USFP a rompu avec la routine qui semble dominer la vie partisane dans notre pays : les campagnes électorales sont suivies d’un relâchement des partis, ponctué par un regain d'activité intermittent, et puis d’une profonde léthargie jusqu'aux échéances électorales suivantes. Des congrès nationaux sont organisés entre-temps par la force de la loi sinon ils n'auraient jamais eu lieu. Il y a même des partis incapables de tenir de tels congrès...



La réalité montre que l'USFP n'a pas connu de repos au lendemain du 11ème congrès national. Immédiatement après, le parti a commencé à concrétiser ses résultats sur le terrain de différentes manières et à travers diverses dynamiques :



• Une dynamique politique à travers une présence permanente à chaque moment nécessitant une prise de position politique, de manière claire et explicite.

• Une dynamique organisationnelle en remportant le défi de structurer les secrétariats régionaux, de revitaliser les secrétariats provinciaux et ses sections et de renouveler les structures du parti : la femme, la jeunesse, les syndicats, les congrès sectoriels...

• Une dynamique diplomatique en mettant l'ensemble des structures de liaison et de communication internationales, continentales et régionales au service de la culture commune et des intérêts nationaux suprêmes...



La dynamique de l’USFP englobe une nouvelle conscience organisationnelle et des indicateurs d'une vision politique nouvelle caractérisée par un courage remarquable dans l'adoption d'une pensée rationnelle et pragmatique et d’une méthodologie claire dans le traçage des contours de la voie à suivre pour s’approprier l’avenir. C'est le résultat d'une riche expérience et d'une vision consciente ; parmi les caractéristiques de cette nouvelle conscience, l'adoption d'une nouvelle approche dans la construction du parti, l'élargissement du cercle de l'engagement qualitatif, le renouvellement des relations avec la société et la création de nouvelles méthodes de communication avec les citoyens...



Il s'agit d'une dynamique émanant de l’USFP, représentant une conscience avant-gardiste dans l'expérience politique marocaine et portant une conscience anticipatrice de l'histoire ; l'histoire du parti et celle du Maroc. C’est dans ce contexte que sera organisé le deuxième Congrès national du secteur des avocats ittihadis, les 17 et 18 novembre, sous le thème «Pour une profession d’avocat avec toutes dimensions professionnelles et politiques».



Si les hommes politiques sont des hommes d'action plutôt que des hommes de pensée seulement, l'histoire témoigne que le corps des avocats était et demeure un courant de pensée et de réflexion. Militants et porteurs d'une cause, ils ont toujours défendu la dignité du citoyen et la justice impartiale.



Personne ne conteste, aujourd’hui et demain, que le secteur des avocats a joué un rôle précurseur et historique dans les moments cruciaux de notre histoire ; notamment en s'engageant avec force, conscience et volonté dans le mouvement national et luttant avec détermination pour libérer le pays et ses hommes.



Lors de la période sombre, au moment où la répression barbare frappait le pays et les démocrates vivaient des jours difficiles, tout comme les institutions de l’Etat et l'intégrité territoriale, le secteur des avocats a été la locomotive stratégique du combat démocratique.



Il a parié sur le fait que la victoire de la démocratie, du progrès social et de la justice sociale nécessite une adhésion consciente dans une dynamique sociale et historique où l'objectif et le subjectif interagissent, rompant avec les méthodes de répression, d'injustice, de subjugation et d'exploitation...



L'histoire de la lutte nationale et démocratique relève que les avocates et avocats ittihadis ont joué un rôle avant-gardiste dans la sensibilisation et la lutte pour la liberté et la justice, ainsi que pour établir les fondements de l'État de droit...



Les avocates et avocats, symboles de lutte et de sacrifice, ont toujours été à l’avant-garde et l'histoire retient que les leaders de l’USFP, leaders de la gauche, ont toujours été d’éminents avocats. Du charismatique Abderrahim Bouabid au Premier secrétaire Idriss Lachguar, en passant par le combattant Abderrahmane Youssoufi, le martyr Omar Benjelloun, ou encore Mohammed El Yazghi.



Le Congrès des avocates et avocats de l'USFP à Marrakech est l'occasion de rappeler le rôle avant-gardiste du secteur des avocats ittihadis dans la défense des droits et libertés consacrés par la Constitution et les pactes internationaux, ainsi que dans la contribution de manière efficace à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et à la construction de l’USFP et à sa mise à niveau en vue de rétablir l'éclat du projet socialiste moderniste…



Nous l'avons dit à maintes reprises et nous ne nous lassons pas de le répéter, l’USFP revitalise la scène politique de notre pays, la libérant de l'immobilisme et de la routine. Il donne un sens à la politique et se positionne contre la léthargie et l'apathie qui menacent l'avenir de la démocratie dans notre pays...



L’USFP confirme une fois de plus qu'il n'est pas un parti occasionnel, émergeant pendant la saison électorale. C'est un parti vivant dans l'histoire. Un parti de lutte continue... Une présence forte à tout moment et en tout lieu...



C'est un parti exceptionnel qui a cru et opté pour le choix difficile et correct… Un parti exceptionnel, qui a toujours pratiqué la politique avec éthique... d'une manière différente de tous les partis : la démocratie est une méthode et un objectif, pas seulement des élections...

La trajectoire de l’USFP est celle de tout un pays... celle du Maroc...



L’USFP innove, crée et pose des questions, appelant à la réflexion... Bref, l’USFP est un chantier politique et organisationnel ouvert...