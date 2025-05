Le rôle pionnier du Maroc dans la défense de la cause palestinienne mis en exergue

Les participants à la 5ème édition du modèle de simulation du Sommet international de l'enfance pour Al-Qods ont mis en exergue, mercredi à Rabat, le rôle pionnier du Maroc dans la défense de la cause palestinienne, en particulier à travers le soutien aux droits des enfants au développement et à une vie digne.



Lors de cette rencontre, organisée les 13 et 14 mai par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en collaboration avec l’Académie du Royaume du Maroc et avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous le thème "Pour les enfants de la Palestine : Pas d'alternatives à la paix", les intervenants ont passé en revue les efforts déployés par l’Agence en vue de protéger la Ville Sainte et préserver sa mémoire historique et civilisationnelle, en tant que patrimoine commun de l’humanité.



A cet égard, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné la place prépondérante de ce modèle de simulation dans l’action de l’Agence, une initiative qui bénéficie de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui accorde une attention particulière aux enfants palestiniens dans leur pays, en plus des autres catégories du peuple palestinien, et veille à leur réserver un accueil généreux chaque fois qu’ils se rendent au Maroc lors des colonies de vacances.



Cette 5ème édition se déroule "dans des circonstances exceptionnelles, face auxquelles l’Agence mobilise l’ensemble de ses moyens pour apporter toute l’aide possible aux Palestiniens et à leurs institutions", a-t-il relevé.



Après avoir mis la lumière sur les programmes de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dédiés à l’enfance, M, Cherkaoui a indiqué que “les enfants participant à cette édition n’ont qu’un seul espoir, celui de voir l’ensemble des enfants palestiniens mener une vie normale et en sécurité sur leur terre”.



De son côté, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a mis l’accent sur l’importance particulière que SM le Roi Mohammed VI accorde à la cause palestinienne, suivant une vision éclairée qui s’articule autour de deux axes, l’action politique et diplomatique, d’une part, et l’action humanitaire et de terrain, menée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Houssine Kodad, le ministre a rappelé que le Maroc “n’a eu cesse de soutenir toutes les initiatives à même de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits légitimes, ainsi que de défendre la paix dans la région”.



Il a également salué les rôles importants que joue l'Agence en matière de promotion de l’éducation dans la ville sainte, à travers un ensemble de programmes et initiatives, citant, à cet égard, le concours “Couleurs d’Al-Qods”, organisé en collaboration avec le ministère de l’Education nationale avec pour objectif de renforcer l’attachement des apprenants à leur ville d’Al-Qods Acharif par le biais de l’art du dessin.



Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, a mis en avant le rôle central que joue le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, qui a fait de la cause palestinienne une priorité diplomatique et humanitaire du Royaume du Maroc.



La ministre a souligné, dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Adil Ghammarte, que le Souverain a toujours soutenu une approche pratique, continue et réaliste, conjuguant l’appui politique et diplomatique constant aux interventions sociales et de terrain directes, destinées à toutes les catégories des habitants d’Al-Qods, en particulier les femmes et les enfants.



Cette vision Royale s’est distinguée par l’importance accordée à la préservation du cachet civilisationnel, religieux et historique de la Ville Sainte et de la présence des habitants sur leur terre, et ce à travers le financement de projets concrets dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’habitat, de la culture et de la protection sociale, en sus de consacrer l’action de l’Agence en tant qu’outil efficace et professionnel de solidarité pratique qui met l’être humain au centre de ses priorités, a-t-elle ajouté.



D’autre part, Mme Ben Yahia a mis la lumière sur les efforts déployés par le ministère, notamment les programmes et initiatives ciblant la protection de l’enfance palestinienne, le soutien à la famille, l’autonomisation des femmes et la généralisation de l’accès aux services de soutien social, dans le cadre de sa coopération avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Cet événement constitue un exercice annuel qui réunit des enfants de diverses nationalités et des enfants palestiniens âgés de 11 à 14 ans, autour d’activités éducatives et ludiques et de sessions de dialogue sur la situation de l’enfance palestinienne.



Lors de cette initiative, lancée il y a cinq ans, l’Agence invite des enfants de différentes nationalités, notamment des enfants de membres du cercle diplomatique arabe et musulman accrédité à Rabat et des élèves de nationalités étrangères dans les écoles publiques et privées, qui rejoignent des enfants marocains et palestiniens pour participer à ce modèle de simulation du Sommet international de l’enfance pour Al-Qods, afin de mieux se connaître et de dialoguer autour de thématiques d’actualité.