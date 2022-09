Le rôle du Maroc dans la promotion de la paix mis en avant au Panama

Le rôle du Maroc dans la promotion du dialogue en faveur de la paix au Proche-Orient a été mis en avant à Panama, lors de la célébration du 2ème anniversaire des Accords d’Abraham et de l’accord de rétablissement des relations entre le Maroc et Israël.



Conformément aux hautes orientations Royales, le Maroc œuvre de manière résolue pour la promotion du dialogue comme moyen de parvenir à la paix et à la stabilité, a indiqué récemment l’ambassadeur du Royaume au Panama, Bouchra Boudchiche.



La diplomate marocaine prenait part jeudi dans la capitale du pays caribéen à une cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorative baptisée "Arbre de la paix" sur la Place de la démocratie, à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire desdits accords.



Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume au Panama, Mme Boudchiche a rappelé, dans son intervention, que la reprise des relations diplomatiques avec Israël a conforté le Maroc dans les principes régissant sa politique extérieure, en l’occurrence la promotion de la paix et la sécurité et l'encouragement de la culture du dialogue.



La cérémonie de dévoilement de la plaque "Arbre de la paix" s'est déroulée en présence également de l’ambassadeur d’Israël, Itar Bardov, du représentant de l’ambassade des Etats-Unis, Ory Abramowicz, ainsi que de l’adjointe au maire de la ville de Panama, Mme Judy Meana.