Le rôle déterminant du Maroc dans la libération de quatre agents français de la DGSE

A la mi-décembre de l’année dernière, quatre Français, membres de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), accusés d'espionnage par le Burkina Faso, ont été libérés après un an de détention grâce à la médiation décisive du Maroc, reconnu pour sa diplomatie discrète et efficace dans des situations complexes.



Benjamin Roger, journaliste au quotidien français Le Monde, a relaté le dénouement heureux de cette affaire dans un article publié mardi 14 janvier et intitulé « Comment quatre agents des services secrets français, détenus un an au Burkina Faso, ont été libérés ».



« Propriété de la société Air Ocean Maroc, leader de l’aviation d’affaires dans le Royaume chérifien, un appareil a été envoyé par les services de renseignement marocains. Trois heures plus tard, quatre passagers s’y engouffrent : ces agents de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), les services secrets français, viennent de passer plus d’un an en détention au Burkina Faso et s’apprêtent, enfin, à rentrer en France. A 23 h 52, l’avion redécolle, direction Casablanca », a affirmé Benjamin Roger. Et d’ajouter : « A Paris, le soulagement est général au siège de la DGSE, boulevard Mortier : c’est la fin d’une des plus graves crises internes de la « boîte », où le sort du quatuor n’en finissait plus de susciter des remous ».



Le journaliste français, invité mercredi dernier sur les plateaux de France 24 justement pour parler de cette opération, a rappelé que le président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu mercredi 18 décembre 2024, au téléphone avec S.M le Roi Mohammed VI afin de remercier le Souverain chaleureusement pour la réussite de sa médiation qui « a rendu possible la libération de nos quatre compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso ».



Cette médiation souligne non seulement l'importance des alliances stratégiques en Afrique, mais également le rôle croissant du Maroc en tant qu'acteur clé dans les affaires sécuritaires du continent. La capacité du Maroc à intervenir dans des situations délicates comme celle-ci renforce son statut de partenaire privilégié pour la France et d'autres nations occidentales.



Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l’arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. L’ambassade française n’est plus dirigée que par un chargé d’affaires depuis que les autorités burkinabés ont obtenu le départ de l’ambassadeur Luc Hallade.



En plus, deux conseillers politiques de l’ambassade ont été déclarés en avril dernier «persona non grata» pour «activités subversives» et priés de quitter le pays.



T.M