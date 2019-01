Le rôle des médias dans la valorisation du patrimoine national au cœur d’un débat à Rabat

Le rôle des médias au service de la préservation et la valorisation du patrimoine national a été au menu d'une conférence-débat organisée mardi à Rabat par l'Association "Rabat-Salé mémoire" à l'occasion du lancement de sa saison culturelle 2019. Les échanges qui ont eu lieu au cours de cette rencontre sous le thème "Médias et patrimoine" ont relevé l'intérêt pour les "premiers responsables" du patrimoine que sont les architectes et les collectivités de passer par le relais des médias, à l'instar de l'audiovisuel, en vue de mieux sensibiliser aux questions de conservation et de mise en valeur du patrimoine. "Après avoir recensé les patrimoines, il est impératif de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour les valoriser, les réhabiliter et les rénover en fonction de l'état de chaque patrimoine", a estimé Fouad Akalay, architecte et directeur d'un groupe de presse spécialisé dans l'architecture et le bâtiment, soulignant le rôle prépondérant des médias dans la préservation du patrimoine national.

L'écrivain et journaliste Seddiq Maaninou a de son côté fait observer que "de nos jours, le patrimoine ne fait plus partie des priorités des médias". Une telle situation crée des coupures entre les anciennes et les nouvelles générations ainsi qu'une perte de l'esprit du patriotisme chez les jeunes et une négligence des origines, a-t-il déploré. Dans ce cadre, il a appelé les médias à s’intéresser davantage au patrimoine afin de rapprocher les générations et d'informer les jeunes sur leurs origines et histoires. Cette rencontre entend être une invitation aux médias et aux journalistes engagés pour qu'ils s'approprient la cause de la sauvegarde du patrimoine national dans son acceptation de question d'utilité publique en tant qu'héritage collectif partagé. Elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle de rencontres interactives "Rabat Salé mémoire meetings" qui offrent des moments de partage et de concertation sur le patrimoine entre les professionnels de ce secteur et les représentants des médias.

Fondée à l'initiative de bénévoles passionnés et engagés en 2014, l'association "Rabat-Salé mémoire" se démarque par son action axée sur la mise en valeur des patrimoines matériel et immatériel de Rabat-Salé et la sensibilisation du public à leur importance.

L'action de "Rabat-Salé mémoire" s'articule autour de la sensibilisation des professionnels, des jeunes, du public scolarisé et du grand public aux patrimoines culturel, architectural, urbain, paysager et immatériel. Elle mène également des actions de préservation, de restauration, de réhabilitation, de renouvellement urbain et de valorisation, en particulier dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.