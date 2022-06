Le rôle de la société civile dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume

La Ligue des associations régionales a lancé, mardi à Rabat, une série de rencontres sur le rôle de la société civile en complémentarité avec les rôles de l’Etat dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume. Ces rencontres visent à enrichir le débat public au sujet de la première cause nationale et à expliquer ses derniers développements, tout en faisant face aux ennemis de l'intégrité territoriale et ce, en harmonie avec la politique sage de SM le Roi Mohammed VI qui a permis de réaliser des percées dans l’environnement régional et international. Il s’agit aussi de s’attaquer avec fermeté à tout ce qui peut porter atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc et à son histoire, tout en refusant de minimiser les nouveaux rôles joués par le Royaume sur le plan international. S’exprimant à la séance inaugurale, organisée au siège de l’Académie du Royaume du Maroc, le président de la Ligue, Abdelkarim Bennani, a indiqué que cette rencontre a pour but de mettre en avant le rôle de la société civile, toutes composantes confondues, dans l’encadrement culturel, intellectuel, social et politique. Il a aussi souligné l’importance d’insister sur le fait que la société civile et l’Etat sont unis pour faire face à toute atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale. M. Bennani a, en outre, rappelé que depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a appelé à la nécessité de promouvoir le rôle de la société civile dans les différents aspects de la vie culturelle, économique, sociale et politique, relevant que le Souverain a mis l’accent sur le rôle des associations en complémentarité des politiques publiques. Il a, à cet égard, mis en relief le rôle de la société civile dans la défense de l’intégrité territoriale et la mise en échec de toute tentative attentatoire à la patrie et à sa souveraineté, faisant savoir que les associations affiliées à la Ligue ont oeuvré dans ce sens, en s'inspirant des Hautes Orientations Royales. Pour sa part, Tadjeddine El Husseïni, vice-président du Centre des études andalouses et du dialogue inter-civilisations et expert auprès de l’Académie du Royaume, a soutenu que la diplomatie, en tant que mécanisme traditionnel de traitement avec les Etats, est aujourd'hui dépassé, notant que le message Royal adressée le 28 avril 2000 à l’occasion de la Journée nationale de la diplomatie marocaine a constitué un tournant pour la diplomatie nationale. Dans ce message, a-t-il rappelé, SM le Roi avait appelé à l'implication de tous les acteurs non gouvernementaux dans l'action diplomatique et à la consolidation de la diplomatie non gouvernementale et associative. Selon lui, la diplomatie de la société civile a une influence interne, régionale et internationale, soulignant le rôle des associations dans la mobilisation de l’opinion publique en vue de renforcer et préserver le front interne. Pour ce qui est de l’influence régionale, l’expert a relevé l’importance d’établir des liens solides de coopération avec les ONG dans les pays voisins en vue de créer une force de proposition servant les intérêts du Royaume. Concernant l’influence internationale, M. El Husseïni a mis l’accent sur le rôle majeur des Marocains du monde dans la défense des intérêts supérieurs de leur pays d’origine. Au programme de cette série de rencontres, initiée par la Ligue dans différentes régions du Royaume en 2022 et 2023, figurent notamment des séminaires sur la politique étrangère du Maroc et le rôle de la société civile dans la défense de l’intégrité territoriale.