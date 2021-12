Le rôle de la littératie et la langue arabe dans l'acquisition du savoir

Exposition



Art First Galerie a organisé, jeudi à Casablanca, l'exposition "Auto-Pop-Traits" de l'artiste Lamia Tahour et la Signature du recueil de nouvelles "Les inconsolées" de Karima Echcherki, en hommage à la femme. Initiée en partenariat avec Yasmine Signature, cette fusion des deux évènements vise à mettre à l'honneur les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.



Ainsi, l'exposition de l'artiste-peintre Lamia Tahour, qui se poursuit jusqu'au 10 janvier à la galerie Les Tours Végétales se veut une réflexion de sa manière de percevoir la femme d'aujourd'hui à travers une série d'œuvres singulières inspirées des univers de la mode et du Pop Art. Au cœur d'un univers chargé de couleurs vives, elle met à l'honneur la femme moderne, indépendante, assumée et inspirante grâce à un mélange de peinture, de collage de magazines et d'utilisation de perles, notamment sur les bustes.



Lamia Tahour qui fait preuve d’une grande créativité en explorant différents médiums artistiques, intègre des messages à la fois forts et humoristiques en français et en arabe, afin d'inspirer toutes les jeunes femmes marocaines. En transmettant ses messages qui viennent sublimer l'œuvre, l'artiste espère pouvoir éveiller les consciences à sa manière et voir rayonner chez la femme sa robustesse, sa bienveillance et son aspect protecteur.



L'exposition comprend également des photos de références cinématographiques et des images de Mangas qui viennent s'adosser aux créations picturales et originales de l'artiste. De son côté, Karima Echcherki signe avec son recueil de nouvelles un plaidoyer implacable contre la violence faite aux femmes et renouvelle l'interrogation sur la relation homme/femme.



Ce recueil de nouvelles centrées sur la femme d'hier cantonnée à son univers domestique et à celle d'aujourd'hui qui a peu à peu conquis l'espace public et professionnel, est un témoignage des injustices et discriminations qui perdurent dans une société culturellement patriarcale.



L'auteure y met en avant les mêmes histoires qui se répètent avec les mêmes maux, ainsi que la violence envers les femmes, calfeutrée hier entre les murs et qui défraie aujourd'hui les chroniques des faits divers.



Dans son ouvrage, Karima Echcherki conte ces femmes, dont beaucoup pensent encore qu'elles ne devraient ni être vues ni entendues, et qui demeureront inconsolées tant que leurs souffrances ne seront pas prises en compte et leurs droits confisqués.



Coldplay



Chris Martin, chanteur et leader de Coldplay, a annoncé jeudi sur la BBC que le groupe britannique arrêtera sa production musicale à l'issue d'un dernier album prévu pour 2025.

"Notre dernier vrai disque sortira en 2025, et après cela, je pense que nous ne ferons que des tournées", a annoncé le chanteur de 44 ans dans une interview avec l'animatrice Jo Whiley, diffusée jeudi soir sur la BBC.



"Peut-être que nous ferons quelques collaborations mais le catalogue de Coldplay, à proprement parler, s'arrêtera à ce moment-là", a ajouté Chris Martin.



Interrogée au sujet de ces déclarations dans une autre émission, Mme Whiley a évoqué une "honnêteté désarmante" de Chris Martin durant l'interview, mais qu'elle ne savait "jamais tout à fait s'il plaisantait ou s'il était mortellement sérieux".



Pour autant, lors de la sortie en octobre de leur neuvième album, Music of The Spheres, le chanteur de Coldplay avait déjà confié au magazine musical NME que le groupe avait l'intention de faire douze albums - soit trois de plus que maintenant- avant de s'arrêter.

Après son lancement le 15 octobre, "Music of The Spheres" s'était hissé directement à la première place du classement musical britannique pour les albums.