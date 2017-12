Le retour de Julia Roberts dans “Wonder”, plaidoyer pour la différence

Sur les écrans depuis le 20 décembre, "Wonder" signe le retour de la belle et talentueuse Julia Roberts dans le rôle de la maman d'Auguie, un enfant atteint d'une malformation des os du visage. Librement inspiré du roman du même nom, "Wonder" fait réfléchir sur la différence. L'actrice, mère de deux enfants, a été immédiatement touchée à la lecture du livre. Julia Roberts partage l'affiche avec Owen Wilson qui interprète le père d'Augie. Ce rôle est joué par Jacob Tremblay, la coqueluche d'Hollywood depuis ses 5 ans. Une expérience mémorable pour le jeune comédien qui a rencontré plusieurs enfants atteints du syndrome de Treacher-Collins. "Wonder" n'est pas sans rappeler le bouleversant "Elephant Man" de David Lynch ou encore "Mask", l'histoire vraie de Rocky Dennis atteint d'une malformation au visage, épaulé par sa mère, incarnée par la chanteuse Cher. Plus de 30 ans après ces longs métrages sur la difformité qui avaient marqué les esprits, "Wonder" traite aussi de la différence et du pesant regard des autres, mais peut-être avec davantage d'humour et de légèreté. "Wonder" est l'adaptation du roman de R.J Palacio paru en 2013. Ce best-seller s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde.