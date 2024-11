Le réseau européen de protection du consommateur épingle Temu pour ses “pratiques douteuses’’

Le réseau CPC, rassemblant les autorités nationales européennes de protection des consommateurs, a reproché, vendredi, au site de commerce en ligne chinois Temu un certain nombre de ‘’pratiques douteuses’’ qui enfreignent le droit européen de la consommation.

Une notification a été adressée à la plateforme, à la suite d'une enquête coordonnée par la Commission européenne.



Parmi les pratiques problématiques, le CPC pointe "des messages indiquant faussement au consommateur qu'il bénéficie de réductions sur les produits, ou encore que les produits sont presque épuisés, influençant ainsi indûment la décision d'achat du consommateur".



Le réseau parle également d'informations ‘’fausses et incomplètes concernant le droit de rétractation et les remboursements, d'informations erronées sur la vérification de l'authenticité des avis, d'absence d'un système efficace pour contacter le site pour des questions ou réclamations, ou encore d'informations essentielles qui ne sont pas révélées immédiatement à l'acheteur, comme l'exigence d'une valeur minimale pour finaliser l'achat, ou les conditions d'une ‘roue de la fortune’ qu'il faut jouer avant d'accéder à la plateforme’’.



Les autorités nationales européennes de protection des consommateurs ont appelé Temu à mettre ces pratiques en conformité avec la législation de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs et à fournir des informations complémentaires.



L'enquête menée par le réseau CPC couvre un large éventail de pratiques auxquelles les consommateurs sont confrontés lors de leurs achats sur Temu, y compris celles susceptibles d’’'induire les consommateurs en erreur ou d'influencer indûment leurs décisions d'achat’’.



Le réseau CPC enquête également pour déterminer si Temu respecte les obligations d'information spécifiques qui incombent aux places de marché en ligne en vertu du droit de la consommation.



Temu dispose à présent d'un mois pour répondre aux conclusions du réseau CPC et proposer des engagements sur la manière dont ils aborderont les problèmes recensés en matière de droit de la consommation.



En fonction de la réponse de Temu, le réseau CPC peut engager un dialogue avec l'entreprise. Si Temu ne répond pas aux préoccupations soulevées par le réseau CPC, les autorités nationales peuvent prendre des mesures d'exécution pour garantir le respect du droit. Cela inclut la possibilité d'infliger des amendes sur la base du chiffre d'affaires annuel de Temu dans les Etats membres concernés.