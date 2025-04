Le recyclage du plastique stagne à moins de 10% des volumes produits dans le monde

La part du plastique recyclé stagne à moins de 10% des volumes produits dans le monde, la vaste majorité des plastiques étant toujours fabriquée à base de matières premières fossiles, selon une étude publiée jeudi.



Des chercheurs de l'université de Tsinghua à Pékin ont établi une première analyse détaillée du secteur du plastique en 2022 en se fondant sur des statistiques nationales, des bases de données internationales et des rapports publiés par les industriels, dans la revue Communications Earth & Environment.



Seulement 9,5% des 400 millions de tonnes de plastique produits l'ont été à partir de matériaux recyclés en 2022 - un taux quasi stable donc, mais sur des volumes totaux qui explosent. Le reste a été fabriqué à partir de matières fossiles, essentiellement le pétrole et le gaz.



Ces conclusions sont publiées alors que les négociations en vue de parvenir à un traité international contre la pollution plastique ont pour l'instant échoué, après une réunion infructueuse en décembre à Busan en Corée du sud. Une nouvelle session doit se tenir du 5 au 14 août à Genève.



Des millions de tonnes finissent chaque année dans la nature ou dans les océans, sous forme de micro-plastique qui s'infiltre dans les nappes d'eau, dans les aliments et même dans le corps humain. Le cycle de vie du plastique représente aussi quelque 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



Le recyclage est compliqué par la présence de restes de nourriture ou d'étiquettes sur les emballages ou encore la diversité et la complexité des additifs employés dans les matériaux.

Un autre obstacle est économique: il est souvent moins cher de produire du plastique vierge que de le recycler. "Cette barrière économique décourage l'investissement dans des infrastructures et des technologies de recyclage, perpétuant ainsi le cycle des faibles taux de recyclage", écrivent les chercheurs.



Ils ont identifié les États-Unis, premier consommateur de plastique par habitant, comme ayant l'un des plus faibles taux de recyclage, à seulement 5%.

Ils ont aussi noté un changement "significatif" avec un déclin de la mise en décharge et environ un tiers des déchets plastiques étant désormais incinérés.