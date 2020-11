Le record de Kate Winslet

Kate Winslet plus forte qu’Ethan Hunt ! L’actrice a en effet battu le record de Tom Cruise de la plus longue apnée sous-marine sur le tournage d’un long-métrage. L’interprète d’Ethan Hunt avait retenu sa respiration sous l’eau pendant six minutes sur le tournage de Mission: Impossible - Rogue Nation mais Kate Winslet l’a récemment battu sur le tournage d’Avatar 2 de James Cameron. L’actrice a retenu son souffle sous l’eau pendant sept minutes et 14 secondes tout en filmant une scène sur le sequel d’Avatar et elle n’en est pas peu fière. Elle a ainsi déclaré à Entertainment Tonight: “C’était génial et j’étais très fière de moi. Mais je ne pourrais probablement jamais le refaire. Cela s’est produit au bout de quatre semaines d’entraînement assez intense et c’était dans le réservoir de plongée, dans la cuve d’entraînement. Mais j’ai adoré”. Sa partenaire Sigourney Weaver avait confié que tout le casting d’Avatar 2 avait suivi un entraînement spécial avec des plongeurs militaires d’élite afin de maximiser leur temps d’apnée sous l’eau. Cette formation a donc été payante pour Kate Winslet, qui n’a que récemment découvert l’engouement autour de ce record en pleine promotion pour le film Ammonite : “C’est tellement drôle parce que je ne lis pas vraiment les critiques ou la presse. Je ne suis pas sur Instagram et je suis en quelque sorte déconnectée de cette partie de ma vie. Ces deux dernières semaines, des gens sont venus me voir en me disant ‘Oh mon Dieu, tu as tenu sept minutes et 14 secondes ? Comment t’as fait ?’ Et je me demandais comment ils avaient pu être au courant !”. L’entraînement a également servi à Sigourney Weaver puisque cette dernière a tenu six minutes sous l’eau sur le tournage d’Avatar 2, dont la majorité des scènes se déroulaient dans des immenses cuves d’eau. La grande capacité des acteurs à retenir leur souffle sous l’eau a permis à James Cameron d’éviter de nombreuses interruptions sur le tournage.