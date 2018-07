Le rai en fête au 12ème FIRO

Comme à l’accoutumée, la capitale de l’Oriental, Oujda, accueillera, du 14 au 21 juillet courant, la 12ème édition du Festival international du raï (FIRO). Désormais rendez-vous incontournable pour les amateurs de la musique raï, cet événement transformera encore une fois Oujda en véritable “Mecque du raï” puisque, depuis sa création en 2007, il attire chaque année plus de 600.000 spectateurs. Ce score d’audience étant le plus élevé au Maroc, après celui de Mawazine. De ce fait, les organisateurs ont concocté, cette année, une programmation riche et diversifié avec au menu un large éventail d’activités artistiques et culturelles alliant musique marocaine et arabe, ainsi qu’une panoplie de débats autour de la culture raï.

Initiée par l’Association Oujda Arts, cette manifestation culturelle se fixe comme objectifs de conforter la visibilité de la ville d’Oujda à l’instar des grandes cités marocaines, de se positionner parmi les évènements artistiques les plus attendus de l’année et de se différencier des autres festivals par l’originalité, ainsi que de doter la région de l’Oriental d’un événement assurant son rayonnement à l’international. «Le Festival international du raï est une avancée importante vers le développement et l’ouverture culturelle auxquels aspire toute la population de notre région, que l’on considère comme un grand carrefour du Maghreb et de la Méditerranée», explique Mohamed Amara, président de l’Association Oujda Arts. Et d’ajouter: «Ce Festival s’est construit grâce à la volonté et à la mobilisation de ses organisateurs, de ses sponsors, et surtout du large public qui l’a toujours accompagné pour le lancer, le positionner et renforcer sa notoriété au bout de 10 années d‘existence».

A l’ouverture de cet événement, qui sera marqué par l’organisation de plusieurs colloques, les festivaliers auront le plaisir d’apprécier une fresque musicale produite par le grand musicien et compositeur Nabil El Khaldi, qui puise dans la culture musicale de la région de l’Oriental, indiquent les organisateurs. Cette édition sera, par ailleurs, rehaussée par la participation de nombreux artistes, à l’instar d’Ayman Serhani, Cheb Houssam, Cheb Mustapha Yaalaoui, Issam Kamal, Cheb Adnane, le compositeur-arrangeur DJ Hamida, le rappeur Soolking, ou encore Mido Belhbib. Au stade d’honneur et dans d’autres espaces de la ville, le public oujdi et les visiteurs de la capitale de l’Oriental seront également au rendez-vous avec plusieurs artistes de la chanson chaabi, en particulier Daoudia et Statia.

Le Festival réserve à ses fans un concert de clôture survolté avec une brochette d’artistes nationaux et étrangers, notamment El Mokhtar El Berkani, l’Algérien Reda Taliani, DJ Amine et la diva du raï, Cheba Zehouania. Rappelons enfin que cette édition coïncide avec la désignation de la ville d’Oujda en tant que capitale de la culture arabe au titre de 2018.