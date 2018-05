Le public r'bati gratifié d'un spectacle de jazz de haute volée

L'Orchestre symphonique royal a gratifié, lundi soir au théâtre Mohammed V de Rabat, le public d'un spectacle de Combo Jazz de haute facture, et ce dans le cadre de sa 9ème saison artistique 2017-2018. Dans une salle archi-comble, les aficionados du jazz ont tendu une oreille attentive pour apprécier la performance du Jazz Band qui s'est produit cette fois-ci en septuor, sous la baguette du maestro Oleg Reshetkin. Clarinette, saxophone, trompette, trombone, guitare électrique, batterie et guitare basse, les musiciens étaient bien "armés", et chacun d’eux a fait la démonstration de la puissance et de la beauté de son art pour faire vivre aux férus de jazz une soirée mémorable en les plongeant dans l’ère du swing. Revisitant avec brio un florilège des plus beaux morceaux de jazz, tels que "Christopher Columbus" d’Andy Razaf, "Stardust" d’Haagy Carmichael ou encore “Petite fleur” de Sidney Bechet, l’Orchestre a émerveillé l’audience venue apprécier les mélodies distillées par les virtuoses membres de l’orchestre, aussi habiles les uns que les autres. Le spectacle s'est terminé trop tôt aux yeux du public enchanté qui en voulait toujours plus d’un concert d'une grande qualité. Créé en 2007, l'Orchestre symphonique royal aspire à faire progresser, dans un environnement professionnel, les musiciens marocains et à enrichir le patrimoine artistique du pays dans le domaine de la musique symphonique, en contribuant à une meilleure représentation de cet art sur la scène nationale. Dans le cadre de ses saisons artistiques, l’Orchestre symphonique royal propose plusieurs programmes aux genres variés. Son répertoire va du classique aux oeuvres contemporaines et au jazz en passant par la musique de chambre.