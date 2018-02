Le projet de réorganisation du CNDH fait débat

Le projet de loi n°76-15 relatif à la réorganisation du CNDH a été adopté avant-hier par la Chambre des représentants et doit passer prochainement devant la Chambre des conseillers. Pourtant, ce texte demeure au cœur d'une polémique entre le PJD et la société civile. Car si le parti de la Lampe défend une représentativité des parlementaires au sein du CNDH, les ONG sont plutôt favorables à un organe plus indépendant et plus crédible.

« Ce parti s’est toujours considéré comme exclu du CNDH. En effet, il n’a pas cessé de multiplier, depuis 2011, les déclarations et les sorties médiatiques via ses branches associatives (Mountada Al Karama et Mountada Zahra) mettant l’accent sur son élimination du Conseil et de ses conseils régionaux au motif qu’il représente un courant politique à référence islamique. Pour le PJD, le parti doit être présent et d’une façon non formelle au sein du CNDH puisqu’il représente une partie de la société à référence religieuse », nous a expliqué Aziz Idamine, président du Centre des jeunes, des droits et des libertés (CJDL). Et de poursuivre : « Pourtant, le PJD tombe dans ses propres contradictions. En fait, la représentation au sein du CNDH ne se base pas sur des critères idéologiques ou religieux puisque les principes de Paris sur le statut des institutions nationales des droits de l’Homme préconisent que la composition de ces établissements doit comporter l’ensemble des courants de pensée et sensibilités politiques et religieuses existant dans la société. D’ailleurs, il faut préciser que le PJD a été représenté au sein du CNDH via Mountada Zahra qui a été présenté au sein du Conseil régional de Rabat. Mais, la représentante du PJD a dû se retirer suite à une décision politique du parti de la Lampe qui a demandé une large représentativité ».

Aujourd’hui, le président du CJDL estime que le PJD mène le combat de la représentativité via l’article 35 dudit projet de loi qui préconise la désignation de quatre parlementaires au sein du CNDH. « La question de désignation des parlementaires n’a pas été posée dans les perspectives de la défense des droits de l’Homme et de la collaboration entre les institutions nationales et le Parlement, mais plutôt dans un cadre purement politique et partisan », nous a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Le PJD a imposé cette représentativité. C’est une manière de s’introduire dans le CNDH via le canal parlementaire alors que les institutions internationales ont mis en garde contre toute politisation des établissements des droits de l’Homme. En clair, la question de la représentativité des députés traduit un conflit politique plus qu’un débat d’idées sur qui a le droit ou non d’être représenté au sein du CNDH. Les principes de Paris n’excluent pas l’existence de parlementaires dans ces organes mais l’évolution des pratiques internationales exige que ces établissements soient épargnés des conflits politiques et idéologiques. Les députés sont les représentants de la nation et peuvent donc collaborer avec le CNDH autrement ».

Mais, il n’y a pas que cette désignation qui pose problème, la mise en place d’un comité composé des présidents de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ainsi que du secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas l’est également. En fait, la société civile s’interroge sur la désignation de telles personnalités pour la sélection des associations qui siègeront au sein du CNDH. « Si les présidents des Cours des comptes et de cassation sont des professionnels de la justice, on se demande quelle est leur relation avec la société civile. Quelle relation entretiennent-ils avec les mouvements de défense des droits de la femme, des jeunes, des personnes en situation de handicap, etc ?». Et de poursuivre : « On s’interroge également sur la valeur ajoutée par le Conseil supérieur des Oulémas alors qu’il s’agit d’un organe institutionnel qui n’a rien à voir avec les débats qui secouent la société marocaine (peine de mort, liberté individuelle...). La question est donc de savoir comment ce comité pourrait choisir les associations et sur quels critères. »

Aziz Idamine demande de multiplier le nombre d’associations représentées. Pour lui, le CNDH doit revoir son statut. « Il est temps que cet établissement rompe avec son rôle purement administratif et d’expertise. Nous avons des craintes que le CNDH se transforme en simple bureau d’études chargé uniquement d’élaborer des études et des rapports », a-t-il noté. Et de conclure : « Une représentativité large des associations donnera un aspect plus politique à cet organe et insufflera un nouvel élan. L’existence au sein du CNDH d’associations connues pour leur lutte et qui jouissent d’une certaine légitimité est primordiale pour que cet organe ne soit pas isolé de la société et de l’évolution du mouvement des droits de l’Homme ».