Le programme d’enseignement au CREMS est constamment adapté à l’évolution de l’environnement stratégique et opérationnel

Le programme d’enseignement au titre de l’année académique 2024-2025 sera élaboré conformément aux Hautes Instructions Royales relatives à la nécessité d’accompagner l’évolution de l’environnement stratégique et opérationnel, a affirmé, mercredi à Kénitra, le directeur du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur (CREMS).



"Le programme de l’année prochaine sera élaboré conformément aux Hautes Instructions Royales relatives à la nécessité d’accompagner l’évolution de l’environnement stratégique et opérationnel, à travers l’unification des méthodologies d’analyse, le développement des connaissances et l’actualisation des curricula", a souligné le directeur du CREMS dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 24ème promotion du Cours supérieur de défense et de la 58ème promotion du Cours Etat-Major, présidée par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



Concernant le Cours Etat-Major, a poursuivi le directeur du CREMS, il sera procédé au renforcement de la formation opérationnelle propre à chaque composante des Forces Armées Royales (FAR), en développant les outils d’analyse et de planification tactique et opérationnelle.



Pour ce qui est de la numérisation, le CREMS procédera au lancement de la plateforme numérique Learning Management System-LMS, a-t-il ajouté, notant que ce système englobera le portail électronique du Collège, celui des sessions de formation internes et la plateforme pédagogique numérique pour l’apprentissage à distance, permettant ainsi à l’établissement de se positionner au sein du système africain et international de l’enseignement militaire supérieur.



Toutes ces démarches d’actualisation, a précisé le directeur du CREMS, interviennent conformément aux Hautes Orientations contenues dans l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, à l’occasion du 68ème anniversaire de la création des FAR, et dans lequel le Souverain a appelé à une évaluation globale de la formation et à la consécration d’une nouvelle dynamique en phase avec les mutations actuelles.



Dans ce sens, a-t-il rappelé, Sa Majesté le Roi a ordonné la construction à Rabat d'un nouveau siège du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur, pour devenir un pôle universitaire intégré, qui regroupe l’ensemble des cycles de formation militaire supérieure.