Le président international des Lions Clubs attendu au Maroc

L’indien Naresh Aggarwal, président international des Lions Clubs, est attendu début février au Maroc. Une occasion pour consolider le réseau national certes, mais aussi s’ouvrir à l’international.

Du haut de ses 64 ans de services rendus à la communauté à travers leurs différents centres, le réseau marocain est à même d’aspirer à une nouvelle avancée. C’est que les Lions marocains seront heureux d’accueillir, les 4 au 5 février 2018, le président international des Lions Clubs, Naresh Aggarwal (Inde), qui effectuera une visite au Maroc. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de ses nombreuses escales dans différents pays d’Afrique.

Selon un communiqué du réseau national, le séjour au Maroc du Dr Aggarwal sera d’un grand impact, puisqu’il sera évoqué par les 200 pays qui suivent les déplacements du président.

Rappelant que le Lions club International est une grande organisation mondiale de service créée en 1917. Il est implanté dans plus de 200 pays, dont le Maroc. Cette organisation rassemble 1.500.000 membres et plus de 45.000 clubs répartis à travers le monde. Son objectif est de rendre service à la communauté et aider tous ceux qui sont dans le besoin. Ses membres interviennent dans plusieurs domaines, notamment social, médical, éducatif, environnemental …

Le service du Lions Club se distingue par le bénévolat, la générosité, la solidarité et l’humanité. Ce qui lui assure un caractère précieux. Avec 100 ans de lionisme dans le monde, et 64 ans au Maroc de services rendus à la communauté à travers les différents centres de solidarité pluridisciplinaires répartis dans plusieurs régions du Royaume, les lionistes marocains ne peuvent que poursuivre leur œuvre avec le sentiment d’avoir rendu d’inestimables services.