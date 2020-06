Le président guinéen Alpha Condé : Nos relations avec le Maroc sont très importantes

Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a salué l'intérêt qu'accorde S.M le Roi Mohammed VI à la Guinée et à l'Afrique en général, suite à l'arrivée lundi de l'aide médicale envoyée, sur Hautes instructions Royales, à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, il a tenu à exprimer son "grand respect" et sa "grande admiration" pour S.M le Roi Mohammed VI, soulignant que les relations avec le Maroc sont "très importantes".

"Je me suis battu pour que le Royaume réintègre à l’unanimité l’UA et j’ai tout de suite accepté d’ouvrir un consulat au Maroc", a-t-il dit dans ce sens.

Le président guinéen a également rappelé l'aide qu'a apportée le Maroc à son pays, dans le domaine de l’agriculture, en l'occurrence la décision du Royaume de faire don à la Guinée de 20.000 tonnes d'engrais sur les 100.000 qui seront produits en faveur de ce pays, se réjouissant que le Maroc avait gardé ses frontières ouvertes, au temps de l’Ebola, permettant ainsi à des hommes d'affaires guinéens d'y faire le déplacement pour tenir une réunion.

De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré, a rappelé le soutien "inestimable" et la solidarité "agissante", manifestés par le Royaume du Maroc durant la dure épreuve de l’épidémie de l’Ebola.

Il a souligné, dans une déclaration à la presse, que S.M le Roi Mohammed VI vient encore une fois "gratifier le peuple de Guinée d’un important don de produits et d’équipements, destiné à appuyer les efforts engagés par notre pays dans la lutte contre le Covid-19".

Il a précisé que cette assistance "désintéressée" porte sur 5.000 masques, 60.000 visières, 40.000 charlottes, 4.000 blouses, 2.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 5.000 boîtes de chloroquine et 1.000 boîtes d’Azithromycine, saluant l’aspect le plus "noble" et le plus "notable" consistant en la fabrication sur place au Maroc de ses produits et de ses équipements et leur conformité aux normes de l’OMS.

Il a, ensuite, exprimé à S.M le Roi Mohammed VI la profonde gratitude du président de la République Alpha Condé pour ce "généreux" don qui vient à point nommé contribuer à la consolidation des "excellentes" et "traditionnelles" relations d’amitié, de coopération et de solidarité unissant les deux pays.

"Ce don est une réponse africaine aux défis africains et un acte fort de solidarité du Royaume du Maroc en faveur du peuple guinéen", s'est-il félicité.

"Vive la coopération guinéo-marocaine !", a-t-il poursuivi. Le ministre guinéen a, par ailleurs, mis en avant la guerre engagée contre ce fléau, saluant les mesures vigoureuses prises par la Guinée sous l’égide du président de la République Akpha Condé, en vue d’éradiquer cette pandémie, la dernière étant le plan de riposte dénommé "Stop Covid-19 en 60 jours", lancé le 8 juin 2020.

Pour sa part, le président de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains -Section de Guinée-, Abdelkarim Joubati, a tenu à remercier S.M le Roi Mohammed VI pour les aides médicales que le Souverain a accordées à plusieurs pays africains, dont la Guinée.

Il a salué, au nom des membres de cette fondation, les efforts du Maroc pour apporter de l'aide au peuple guinéen, dans un esprit de coopération, de fraternité et d'amitié entre les membres de cette fondation, les deux peuples, ainsi que l'Afrique entière.