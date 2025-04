Le président du sénat pakistanais salue la politique marocaine en matière de lutte contre le terrorisme

Le président du sénat pakistanais, Syed Yussuf Raza Gilani, a salué, lundi à Tachkent, en Ouzbékistan, la politique marocaine en matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration illégale. M. Gilani, qui s’entretenait avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, en marge de la 150e assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) qui se tient actuellement dans la capitale ouzbeke, a exprimé le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine en la matière.



Il a également appelé à renforcer la coopération entre le Maroc et le Pakistan à travers l’échange des expériences et d’expertise dans divers domaines, notamment les technologies d’information et de communication. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des relations "fraternelles" entre les deux pays amis, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Asif Ali Zardari, fondées sur des "valeurs partagées, une coopération fructueuse, un respect et un soutien mutuels, et la volonté commune de renforcer ces relations dans de nombreux domaines", a indiqué, pour sa part, M. Ould Errachid, qui conduit la délégation marocaine à l’Assemblée de l’UIP.



Le Maroc souligne la volonté de renforcer la coopération avec le Pakistan dans les différents domaines d'intérêt commun, a-t-il relevé, appelant à dynamiser la coopération économique et commerciale et à encourager les hommes d'affaires pakistanais à investir au Maroc, notamment dans les provinces du Sud du Royaume qui disposent d'un potentiel important d'investissement et d'infrastructures qui en font une plateforme prometteuse pour le développement régional. Il a, en outre, souligné l'importance de la diplomatie économique dans le renforcement des liens de coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral, en particulier à la lumière des défis et des enjeux qui caractérisent le paysage mondial en matière de sécurité, d'économie et d'environnement.



Dans ce sens, le président de la Chambre des conseillers a mis en avant le rôle de la coopération Sud-Sud et des échanges gagnant-gagnant en tant que mécanismes clés d'intégration. Il a aussi souligné l'importance de la diplomatie parlementaire pour le renforcement des relations entre les deux pays, exprimant la "ferme volonté" de la Chambre des conseillers de renforcer la coopération et la coordination avec le Sénat pakistanais dans les différents domaines d'intérêt parlementaire.



Le troisième Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud, qui se tiendra les 28 et 29 avril 2025 au Royaume, et auquel le Sénat pakistanais est invité à participer, aux côtés des sénateurs des groupes géopolitiques d'Afrique, d'Asie, des pays arabes et des Amériques, sera l'occasion de se concerter sur la feuille de route et les travaux futurs du Forum, compte tenu des défis et des enjeux croissants qui se posent au niveau international, a-t-il enchaîné.