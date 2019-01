Le président du gouvernement canarien attendu le 28 janvier

Le président du gouvernement régional des Iles Canaries, Fernando Clavijo, entamera le 28 janvier une visite officielle de deux jours au Maroc à la tête d'une importante délégation de responsables et d'hommes d'affaires.

Cette visite, la première du genre de Fernando Clavijo au Maroc, vise à renforcer les relations institutionnelles et prospecter de nouvelles voies de coopération entre les deux parties, indique mardi un communiqué du gouvernement de l'archipel.

Fernando Clavijo sera accompagné lors de ce déplacement par plusieurs responsables régionaux, dont les conseillers (ministres régionaux) de l'économie, de l'industrie, du commerce et du tourisme, de la culture et des sports, ainsi que les vice-conseillers en charge de l'action extérieure et de l'éducation.

La délégation accompagnant le chef de l'Exécutif canarien comprend également les présidents des Confédérations des entrepreneurs de Las Palmas et de Santa Cruz de Tenerife, de la Chambre de commerce de Santa Cruz de Tenerife et de Lanzarote, de l'Association industrielle des Iles Canaries et du Groupement canarien du transport et de la logistique, ajoute le communiqué.

Lors de son séjour dans le Royaume, Fernando Clavijo et la délégation l'accompagnant prendront part, lundi prochain à Casablanca, à une réunion d'affaires maroco-canarienne, organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en collaboration avec le Conseil économique Maroc-Espagne.

Le programme de cette visite officielle comprend aussi des réunions avec des responsables marocains.