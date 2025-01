Le président du Parlement de CEMAC s'informe du niveau de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Le président du parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, s'est informé, jeudi, du niveau de développement et des projets réalisés dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Ainsi, M. Ngamana, qui effectue une visite de travail au Royaume à l’invitation de la Chambre des conseillers à la tête d’une importante délégation, a pris connaissance des potentialités et des infrastructures dont dispose la région dans divers secteurs économiques et sociaux, ainsi que des efforts déployés pour assurer un développement socioéconomique durable.



A cette occasion, M. Ngamana et la délégation l'accompagnant ont tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en présence du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, au cours de laquelle l'accent a été mis sur les aspects de développement et le progrès que connaît la région dans divers domaines.



Dans ce contexte, M. Bekrate a souligné que Laâyoune a réussi à opérer un changement qualitatif en termes d'investissements dans les secteurs public et privé, mettant l’accent sur les projets d’envergure dans la région.



Le wali a également mis en exergue le processus démocratique dans les provinces du Sud, en particulier les dernières échéances électorales marquées par une participation massive de la population, reflétant ainsi leur adhésion à la gestion de leurs affaires locales.



De même, M. Ngamana et la délégation l’accompagnant ont tenu une rencontre avec le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, au cours de laquelle ils ont suivi un exposé détaillé sur les projets structurants réalisés ou en cours de réalisation à la faveur du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les projets programmés dans la ville de Laâyoune.



Cette visite a permis également à la délégation de la CEMAC de constater de visu le climat de sécurité, de quiétude, et de stabilité prévalant dans la région.



Dans une déclaration à la presse, le président du CEMAC a réitéré le soutien constant de ce groupement à la marocanité du Sahara, saluant les initiatives menées par SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement global dans la région.



M. Ngamana a aussi salué la vision éclairée du Souverain et Ses efforts soutenus pour donner corps à la solidarité africaine et l'intégration régionale, faisant part de sa disposition à œuvrer davantage en vue de renforcer les liens solides entre le Royaume et les pays de la CEMAC.



A cette occasion, la délégation a effectué des visites de terrain à plusieurs projets, dont la Faculté de médecine et de pharmacie, la Cité des métiers et des compétences (CMC), et le Centre hospitalier universitaire.



Le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été créé en 2010 à Malabo, en Guinée équatoriale, par les chefs d'Etat de six pays, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.