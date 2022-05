Le président du Conseil national des EAU salue le rôle pionnier de S.M le Roi dans le soutien des Maqdissis

Le Président du Conseil national (Parlement) des Émirats arabes unis, M. Saqr Ghobash, a salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien des Maqdissis.



Lors de la 33-ème réunion d'urgence de l'Union parlementaire arabe (UPA) tenue samedi au Caire, M. Ghobash a mis en avant le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense de la Ville sainte. Par ailleurs, le président du Conseil national a rappelé les positions de son pays qui, avec d'autres pays arabes, a réagi politiquement et diplomatiquement à toutes les mesures et décisions israéliennes visant à changer l'identité de la Mosquée Al-Aqsa, ou le statut juridique et historique d'Al-Qods, et de son caractère arabe et islamique.



Il a, dans ce sens, appelé à mettre un terme aux pratiques israéliennes qui conduisent à une escalade dangereuse et menacent la sécurité de toute la région, soulignant la nécessité d'adhérer aux mécanismes de mise en œuvre d'une solution permanente et juste à la question palestinienne, conformément aux trois fondamentaux, à savoir les références internationales pertinentes, l'Initiative de paix arabe et l’instauration de l’État de Palestine sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.



Le Maroc a pris part à cette réunion avec une délégation comprenant notamment le Président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara et l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi.