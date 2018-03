Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec le ministre serbe des Affaires étrangères

Habib El Malki appelle à la nécessité d'explorer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale

Ivica Dacic salue le sérieux de l'approche du Maroc dans le traitement du conflit artificiel autour du Sahara marocain





Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, a salué, jeudi à Rabat, le sérieux de l'approche du Maroc dans le traitement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, qui se sont déroulés en présence de l'ambassadrice de Serbie à Rabat, M. Dacic a mis en avant la convergence des points de vue des deux pays sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale des Etats, tout en se félicitant des relations de fraternité et d'amitié unissant la Serbie et le Maroc et de l'excellence du niveau de coopération parlementaire maroco-serbe.

Il a, également, exprimé sa reconnaissance pour la participation de M. El Malki, qui a représenté S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République de Serbie en juin 2017, saluant la qualité des entrevues qu'il a tenues, lors de cette visite au Maroc, avec des responsables marocains, en particulier le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui ont été couronnées par la signature d'une série de conventions, indique un communiqué de la Chambre.

Le chef de la diplomatie serbe a, aussi, rappelé la détermination des deux pays d'insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale avec la possibilité de supprimer à l'avenir le visa pour les ressortissants des deux pays, annonçant que le Royaume a été choisi comme invité d'honneur de l'édition 2018 du Salon international du livre de Belgrade.

Il a, également, émis le souhait de voir le Maroc participer, en tant qu'invité d'honneur, au Salon international de l'agriculture de Serbie.

De son côté, le président de la Chambre des représentants a salué les relations historiques unissant le Maroc et la Serbie, rappelant, à cet égard, le rôle engagé du Royaume et de l'ancienne République Yougoslave dans l'indépendance de plusieurs pays africains et la mise en place des fondements de l'Unité africaine, soulignant que le respect de l'intégrité territoriale des pays constitue un des principes de la politique extérieure du Royaume et un facteur essentiel pour la stabilité.

M. El Malki a, aussi, appelé à la nécessité d'explorer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines agricole, culturel, touristique, des énergies renouvelables et de formation.

Au niveau parlementaire, il a souligné que la coopération entre les institutions législatives des deux pays se trouve sur la bonne voie, faisant savoir qu'une convention de partenariat entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de Serbie sera prochainement signée.

M. El Malki a, par ailleurs, indiqué que le Groupe d'amitié parlementaire maroco-serbe a mis en place un plan d'action, dans le but de consolider le dialogue, la concertation et la coordination autour de sujets d'intérêt commun.