Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec l’ambassadeur du Liban à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi au siège du Parlement, l’ambassadeur du Liban à Rabat, Ziad Ata Allah.

Cet entretien a été l’occasion pour faire part de la solidité des relations entre les deux pays et leurs peuples qui se distinguent par leur ouverture, leur modération, tout en étant contre la violence et l’extrémisme.

L’ambassadeur libanais a indiqué que son pays aspire à bénéficier de l’expérience marocaine dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des énergies renouvelables…, ajoutant que le Pays du Cèdre compte de nombreuses expériences qu’il pourra partager avec le Maroc.

Ziad Ata Allah a tenu à saluer le soutien permanent du Maroc au Liban aux niveaux des Nations unies, de la Ligue arabe et d’autres instances internationales, ne manquant pas de réitérer la position de son pays, soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et la considérant comme une question de principe.

Le diplomate libanais a évoqué l’intérêt de son pays à renforcer ses relations avec le Maroc, surtout sur les plans économique, commercial et culturel, signalant, par là même, la tenue de la Commission mixte maroco-libanaise avant la fin de l’année en cours.

Pour sa part, Habib El Malki a salué la résistance du peuple libanais et sa capacité à surmonter les difficultés auxquelles il a dû faire face. Ajoutant que «le Maroc a depuis toujours pris des positions de soutien au Liban quand il a eu à passer par une conjoncture difficile. Nous souhaitons davantage de sécurité, de stabilité et de prospérité au peuple libanais».

Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, mis en exergue l’importance du renforcement des liens de coopération bilatérale et leur promotion tant au niveau économique, culturel qu’institutionnel et en particulier à celui interparlementaire, étant donné le rôle accompli par la diplomatie parlementaire dans la consolidation des relations de coopération et de rapprochement entre les deux pays et les deux peuples.