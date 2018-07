Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec Taïeb Baccouche

Les moyens de relancer l'Union maghrébine ont été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Taïeb Baccouche. Lors de cet entretien, les deux parties ont souligné l'importance de ce groupement, devenu une nécessité impérieuse plus qu'un choix, en particulier dans un contexte de mondialisation qui impose la création de grands ensembles économiques comme une des conditions essentielles pour la défense des intérêts des populations de la région, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la Chambre des représentants de rappeler les obstacles qui entravent le processus de construction maghrébine, notant que l'accélération de l'intégration de la région du Maghreb est étroitement liée au respect de l'unité des peuples et de l'unité territoriale. Il a souligné, à cet égard, que l'histoire et la géographie constituent l'une des constantes à ne pas dépasser. Pour sa part, M. Baccouche a fait part de sa ferme volonté d’accélérer l'édification de l'Union maghrébine, mettant en avant les retombées positives de cette union sur le développement et la stabilité dans la région.