Le président de la Chambre des représentants reçoit une délégation du Groupe d’amitié parlementaire maroco-koweïtien

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi au siège du Parlement à Rabat, une délégation du Groupe d’amitié parlementaire maroco-koweïtien, conduite par Askar Aouid Al-Anzi., président dudit groupe.

Au cours de cette rencontre qui a vu la présence de Rachid Kabil, président du Groupe d’amitié parlementaire maroco-koweïtien à la Chambre des représentants, Habib El Malki a loué les relations d’amitié et de fraternité qu’entretiennent les deux pays qui partagent les mêmes valeurs de modération, d’ouverture et de choix démocratique et qui visent à consoider le bon voisinage et l’unité de la Ouma. Il a tenu aussi à saluer la dynanique qui caractérise la vie parlementaire au Koweït qu’il a qualifié d’exemple en matière d’édification des institutions et de défense des constances.

Sur le plan économique, le président de la Chambre des représentants s’est félicité de la contribution de l’Etat du Koweït au financement d’importants projets de développement dans le Royaume tels que l’agriculture, les infrastructures et le tourisme. Et au vu des opportunités qu’offre le Maroc, il a appelé à davantage d’investissements koweïtiens à travers la mise en place de partenariats entre les deux pays destinés au développement du continent africain. Et d’évoquer par là même que le Royaume veille en permanence à l’amélioration du climat de l’investissement.

Le président de la Chambre des représentants n’a pas manqué lors de cette entrevue de louer la position constante et permanente du Koweït soutenant l’intégrité territoriale du Royaume.

Pour sa part, Askar Aouid Al-Anzi a affirmé que le Koweït entretient des relations exceptionnelles avec le Maroc, tenant à rappeler la position courageuse de Feu S.M Hassan II, celle du Maroc en faveur du Koweït lors de son invasion par l’Irak.

Le parlementaire kowétien a souligné que les investissements de son pays au Maroc sont estimés aux alentours d’un milliard de dollars, ajoutant que le Koweït veille à investir davantage au Royaume et à faire venir des cadres marocains à l’Emirat compte tenu des relations privilégiées entre les deux pays et de la stabilité dont jouit le Maroc dans un contexte international perturbé.

Askar Aouid Al-Anzi a salué les efforts de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, quant à la défense de la ville sainte et de son identité. Il a également fait part de son estime pour le président de la Chambre des représentants en sa qualité de président de l’Union parlementaire arabe en ce qui concerne la question palestinienne.

Au nom du président du Parlement koweïtien, Askar Aouid Al-Anzi a adressé une invitation à Habib El Malki pour effectuer une visite au Koweït en vue de renforcer la coopération entre les deux pays.