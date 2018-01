Le président de la Chambre des représentants reçoit l’ambassadeur sud-coréen à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mercredi au siège du Parlement, l’ambassadeur de la Corée du Sud à Rabat, Dongsil Park.

Au cours de cette rencontre, Habib El Malki s’est félicité des bonnes relations entre les deux pays, tout en faisant part du climat positif qui règne dernièrement dans la péninsule coréenne à l’approche du coup d’envoi des Jeux olympiques d‘hiver prévus en Corée du Sud.

Le président de la Chambre des représentants a souligné que parmi les constantes de la diplomatie marocaine, on relève l’appel au dialogue et à la résolution des problèmes et conflits par la voie pacifique.

Sur le plan parlementaire, tout en saluant la visite qu’entreprendra la semaine prochaine dans notre pays une délégation de l’Assemblée nationale coréenne, Habib El Malki a exprimé sa volonté de donner un nouvel élan aux relations entre les institutions législatives des deux pays.

Pour sa part, M. Dongsil Park a salué les positions diplomatiques du Royaume du Maroc quant à la crise coréenne, avançant que les relations entre les deux pays connaissent un développement continu notamment dans les domaines économique et touristique.

A cet effet, le diplomate sud-coréen a relevé le grand intérêt des sociétés sud-coréennes désireuses d’investir au Maroc, évoquant l’implantation dans le Royaume de nombreuses grandes firmes, opérant particulièrement dans le secteur de l’industrie automobile. De même qu’il a mis en relief l’augmentation permanente, ces dernières années, du nombre de touristes coréens en visite au Royaume.

Cette rencontre a été l’occasion pour l’ambassadeur sud-coréen d’informer le président de la Chambre des représentants du programme de la prochaine visite qu’effectuera au Maroc la délégation parlementaire coréenne qui aura avec les responsables marocains une série d’entretiens portant sur la consolidation de la coopération et des relations bilatérales.