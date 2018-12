Le président de la Chambre des représentants reçoit Gabriela Cuevas Barrón

L'examen des moyens de renforcer la coopération autour des questions inscrites à l'agenda de l'Union interparlementaire (UIP) a été au centre d'entretiens, jeudi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et la présidente de cette organisation, Gabriela Cuevas Barrón.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, cette entrevue, tenue en marge de la Réunion parlementaire sur la migration, organisée les 6 et 7 décembre, a été l'occasion pour Gabriela Cuevas Barrón de saluer la bonne organisation de cet événement, soulignant que l'Union interparlementaire veillera à accompagner les conclusions et recommandations qui en découleront.

Pour sa part, Habib El Malki a loué la coopération établie avec l'Union interparlementaire, notant que la réunion sur la migration rassemble 220 participants représentant 50 pays et que la question de la migration revêt une grande importance.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la collaboration et la coopération sur les différentes questions et les sujets inscrits à l'agenda de l'Union interparlementaire, conclut le communiqué.