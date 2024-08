Le président Sissi met en garde contre "un cercle vicieux" d'instabilité régionale

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a mis en garde samedi contre le "cercle vicieux et dangereux d'instabilité" dont la poursuite du conflit à Gaza menace la région, en recevant au Caire le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, ont indiqué ses services.



"Il faut saisir l'opportunité des négociations en cours" en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, "pour parvenir à un accord qui mettra fin à l'effusion de sang", a encore affirmé M. Sissi, selon un communiqué de la présidence égyptienne

M. Séjourné a pour sa part informé son interlocuteur "des efforts français pour réduire les tensions" régionales.



Plus tôt samedi, M. Séjourné s'est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, des efforts diplomatiques en cours en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, a indiqué le porte-parole de la diplomatie égyptienne, Ahmed Abou Zeid



Le ministre français, qui conclut une tournée au Proche-Orient, a "appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à préserver les civils", lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Abdelatty

Sa visite s'inscrit dans une série d'efforts diplomatiques internationaux visant à prévenir une extension régionale du conflit à Gaza, alors que pèse notamment la menace d'une action militaire iranienne contre Israël.



M. Abdelatty, en visite à Beyrouth vendredi, y a affirmé qu'un cessez-le-feu à Gaza était la "clé" pour éviter que la région ne bascule dans "une guerre totale"

Aux côtés des Etats-Unis et du Qatar, l'Egypte, fait partie des médiateurs entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, en guerre à Gaza depuis le 7 octobre.



Des discussions en vue d'une trêve se sont achevées vendredi à Doha, et doivent reprendre la semaine prochaine au Caire, sur la base d'une nouvelle proposition américaine, soutenue par les autres médiateurs.

Mais le Hamas a rejeté de "nouvelles conditions" d'Israël dans ce projet remanié.