Le premier réseau des compétences marocaines en Suède voit le jour

Le premier réseau des compétences marocaines en Suède a vu le jour à Stockholm, dans le but de contribuer au processus de développement et de modernisation dans lequel s'est engagé le Royaume. L’ambassadeur du Maroc en Suède, Karim Medrek, a tenu à cet effet une réunion,samedi à Stockholm, marquée par la participation de compétences marocaines, hautement qualifiées dans différents domaines, partant de la médecine, l’ingénierie, la recherche scientifique, des nanotechnologies, aux énergies renouvelables et à l’intelligence artificielle. M. Medrek a mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde et l’intérêt particulier que le Souverain accorde à cette frange de la société. Il a mis l’accent, à cet égard, sur le discours Royal prononcé par le Souverain, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, rendant hommage aux Marocains du monde et mettant en exergue l’importance de doter cette communauté de l’encadrement nécessaire, ainsi que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. L’ambassadeur a ajouté que le Souverain a appelé à la création d’un mécanisme dédié, qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, d’appuyer leurs initiatives et leurs projets. La mobilisation des compétences et talents marocains établis à l'étranger, a-t-il souligné, est ''une impérieuse nécessité'' pour le Royaume, en réitérant que le Maroc a besoin de toutes les énergies pour avancer. Le diplomate marocain a ainsi mis en avant le potentiel et les hautes qualifications dont regorgent les Marocains résidant en Suède et qui sont de nature à contribuer à répondre aux besoins du Maroc en termes d’expertise dans plusieurs domaines, en les rassurant de l’entière disponibilité de l’ambassade pour accompagner les membres du réseau nouvellement mis en place, dans les différents projets et actions qu’ils souhaiteraient mener, dans ce sens. Conçu pour être une passerelle de communication et d’échange et constitué de compétences hétéroclites, le réseau des compétences devrait, selon M. Medrek, servir de plateforme d’information sur les opportunités qu'offre le Maroc pour le renforcement des partenariats et des investissements, de contribuer à l'animation de la vie communautaire et de créer des synergies avec d’autres réseaux au niveau régional. Pour leur part, les participants se sont félicités de la naissance de ce réseau des compétences marocaines, exprimant leur engagement à contribuer à son développement, à travers leurs compétences et leurs expertises. Les différents intervenants n’ont pas manqué d’exprimer leur attachement à leur pays d’origine, en espérant que cette initiative contribuera, d’une manière efficace et efficiente, au processus de développement et de modernité dans lequel le Maroc s’est résolument engagé. Une discussion ouverte et sereine a été engagée, à cette occasion, autour des thématiques prioritaires, qui pourraient constituer le socle de la feuille de route du Réseau des compétences marocaines en Suède.