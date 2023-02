Le positionnement stratégique et le dynamisme du Maroc mis en avant à Rome

Le positionnement stratégique du Royaume et son engagement dans toutes les dynamiques que connaît l'espace méditerranéen ont été mis en avant à Rome, en présence d'éminentes personnalités économiques, politiques et diplomatiques.



"Le Maroc n'a cessé de consolider son ancrage méditerranéen, en se positionnant comme un pont entre l'Europe et l'Afrique et entre l'Orient et l’Occident", a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, lors d’une rencontre organisée récemment autour du thème "Le Maroc dans le bassin méditerranéen".



Le potentiel géostratégique du Royaume ainsi que les réformes engagées et la qualité des infrastructures hissent le pays à un niveau élevé dans les chaînes de valeur mondiales, a relevé l’ambassadeur, ajoutant que le “Maroc a toujours œuvré pour l’émergence d’un espace méditerranéen stable et prospère au bénéfice de tous”.



La coopération euro-méditerranéenne contribue non seulement au développement socio-économique, mais également à la promotion des valeurs partagées et à l’établissement des conditions de stabilité pour toute l'aire méditerranéenne, a souligné le diplomate, notant qu’un partenariat régional solide peut constituer un levier important pour le développement des relations euro-arabes et euro-africaines.



S’agissant de la coopération sécuritaire, le Maroc, exportateur de savoir-faire en matière de lutte contre le terrorisme, a toujours été un interlocuteur fiable, un acteur actif et un partenaire crédible pour éradiquer les menaces dans son environnement immédiat, notamment méditerranéen, a-t-il indiqué, mettant en avant l’approche marocaine holistique de lutte anti-terroriste qui combine des mesures vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation.



Le Maroc “continue, en outre, de contribuer substantiellement à la gestion régionale de la question migratoire” et joue un rôle de premier plan au sein de plusieurs dialogues méditerranéens, qui visent à renforcer davantage les cadres de partenariat existants, notamment UpM, 5+5 et le Sommet des deux rives, a-t-il ajouté.



Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume s’est, par ailleurs, doté d’institutions modernes et démocratiques incarnées par la Constitution de 2011, devenant ainsi un “modèle de stabilité institutionnelle et politique reconnu à l’échelle internationale par l’ensemble de ses partenaires politiques et économiques”, a souligné M. Balla.



Dans le volet économique, le Maroc a joué un rôle clé pour l’établissement d’une zone de libre-échange (ZLE) entre certains pays du Sud de la Méditerranée, concrétisée par la signature de l’accord d’Agadir en 2004, a rappelé le diplomate, expliquant que l’objectif de cette zone est d’accroître l’intégration économique entre les pays membres et d’intensifier les échanges commerciaux grâce à l’amélioration de la compétitivité des PME et au renforcement de la capacité d’offre.



Ce cadre vise à la fois à attirer les investissements directs étrangers dans les pays membres et à éliminer les barrières commerciales et les obstacles à l’intégration, a-t-il poursuivi, notant que le Maroc s’est depuis plusieurs années engagé dans une libéralisation de son économie visant l’assouplissement des procédures liées à l’investissement et dispose d’un cadre législatif favorable.



Et d’ajouter que l’arsenal juridique a été, également, mis à jour afin d’harmoniser et de simplifier les règles fiscales et de les mettre aux meilleurs standards internationaux en réduisant la pression fiscale sur les TPE et PME.



Concernant le secteur culturel, le Royaume ne ménage aucun effort pour la promotion de la mise en réseau des organisations de la société civile euro-méditerranéenne et la promotion du dialogue interculturel et de la citoyenneté, a-t-il fait observer, rappelant que le Maroc a occupé le poste de président de la Fondation euro-méditerranéenne Anna-Lindh pour le dialogue entre les cultures, en la personne du conseiller de SM le Roi, André Azoulay.



Au niveau énergétique, l’ambassadeur a relevé que, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume se positionne à l’avant-garde de la transition énergétique dans la région, à travers une stratégie basée sur les énergies renouvelables (EnR) et le développement de l'efficacité énergétique.



Le Maroc a fait aussi le choix d’explorer encore plus les perspectives prometteuses qu’offre la montée en compétitivité de l’hydrogène vert, afin de se placer dans le club des pays à fort potentiel dans cette filière d’avenir, a indiqué M. Balla, mettant en avant les Hautes orientations Royales pour l'élaboration, dans les meilleurs délais, d’une offre Maroc opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière.



Initiée par le club Rotary, cette conférence a vu la participation d’experts, de politiques, d’économistes et de personnalités des tissus associatif et culturel actifs dans le pourtour méditerranéen.