Le plan d’autonomie, une solution sérieuse, crédible et réaliste

Le plan d’autonomie présenté par le Maroc représente une solution sérieuse, crédible et réaliste qui s’impose désormais comme une voie privilégiée pour un règlement pacifique de ce conflit, ont affirmé, mardi à Dakhla, des parlementaires italiens participant à la 2e Policy Conference de la Coalition pour l’autonomie au Sahara (AUSACO).



Lors de leurs interventions, Ettore Rosato et Ouidad Bakkali, députés et membres de l’Intergroupe parlementaire de soutien à l'autonomie, composé d’une trentaine de députés et sénateurs, ont mis l’accent sur le momentum que connaît l’initiative marocaine, dont l’appui international ne cesse d'accroître, appelant la communauté internationale à agir pour résoudre la question du Sahara.



Ils ont, par ailleurs, salué l’essor socio-économique que connaît la région du Sahara en s’érigeant en tant que pôle de paix et de stabilité dans la région sahélo-saharienne.



Les députés italiens se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales liant l’Italie et le Maroc, un partenaire incontournable dans la lutte contre les défis inhérents à l’espace euro-méditerranéen, compte tenu de son positionnement en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que gateway vers l’Afrique.