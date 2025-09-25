Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, seule solution réaliste et durable à la question du Sahara


Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, seule solution réaliste et durable à la question du Sahara
Le chef du gouvernement, a affirmé, mardi à New York, que le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution réaliste et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

Dans sa déclaration au nom du Maroc à la 80ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Akhannouch a mis en avant la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en soutien au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il a, dans ce cadre, rappelé qu’une large majorité des pays de la communauté internationale considèrent le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme la seule base pragmatique et crédible pour clore définitivement ce différend régional.

Cette dynamique de soutien sans équivoque, a-t-il dit, montre qu’il est grand temps de tourner la page de ce conflit artificiel dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Depuis la tribune de l'Assemblée générale, M. Akhannouch a, en outre, mis en exergue la transformation socio-économique en cours dans les provinces du Sud, à la faveur du nouveau modèle de développement et les initiatives Royales atlantiques, notant que cette région du Royaume s’impose désormais comme une plateforme stratégique au service de la paix, la sécurité et le co-développement.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, réaffirmé le soutien total du Maroc aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour trouver une solution définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain.


