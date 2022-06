Le personnel médical laissé pour compte

Face à cette situation, ces médecins déserteurs immigrent vers l’étranger pour rembourser leur dette envers l’Etat et s’affranchir de la tutelle du ministère de la Santé. « Pis, l’Etat refuse souvent d’accepter la démission de ces médecins même s’ils disposent des sommes d’argent nécessaires », a-t-il confié.



Cependant, Badreddine Dassouli estime qu’il ne faut pas se focaliser seulement sur les médecins puisqu’il y a aussi toute une chaîne de personnel qui doit être reconsidérée (infirmiers, ambulanciers, administrateurs,…). « Une structure sanitaire ne fonctionne pas uniquement avec les médecins », a-t-il noté. Et de poursuivre : « La réforme du système de santé n’est pas l’affaire du seul ministère de la Santé, elle est l’affaire de tous. La santé ne doit pas être perçue dans une perspective étroite. Il faut l’implication d’autres secteurs ministériels, la société civile, et surtout les professionnels de la santé. Ces derniers doivent être impliqués dans toute vision de réforme et doivent être au moins consultés puisqu’il s’agit d’hommes et de femmes de terrain qui savent pertinemment où le bât blesse ».



A ce propos, notre interlocuteur considère que la réponse à la question de pénurie du personnel médical passe par faciliter l’accès aux facultés de médecine, réduire les années d’étude et prendre en compte les spécificités du secteur de la santé dominé par des femmes médecins.



Des attentes et des demandes qui trouvent écho dans l’intervention de Mly Mehdi Fatmi, au nom du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, qui estime que la nécessité de formuler une politique publique coordonnée et crédible passe par l’adoption d’une «charte nationale de santé» en concertation avec toutes les parties prenantes pour définir les responsabilités et les domaines d'intervention afin d’assurer l'accès universel aux services de santé; l’organisation d’un dialogue national élargi pour réformer le cadre légal, institutionnel et réglementaire du système de santé, notamment la mise en place d'un Conseil national de la santé, l’intégration des politiques et programmes de santé dans une perspective stratégique unifiée selon les catégories, les thèmes et les fonctions fondamentales de la santé publique.



Les députés usfpéistes soutiennent que la réforme du secteur passe par le développement de la gouvernance du système de santé à travers la bonne activation de la régionalisation avancée, et le développement d'un système de suivi et d'octroi des ressources en tenant compte des facteurs démographiques et épidémiologiques des diverses parties; la révision de la structure organisationnelle du ministère de la Santé, avec la restructuration du système de soins dans le cadre d'un schéma managérial de décentralisation dans lequel l'autorité occupe une place éminente; l’institutionnalisation du travail participatif et le développement des mécanismes de coordination afin de jeter les bases solides d'un partenariat entre les secteurs public et privé, la société civile et les groupements du sol ; l’adoption d’une nouvelle stratégie de réforme des établissements de santé, en les regroupant dans le cadre de pôles régionaux tout en leur accordant une pleine indépendance.



Et comme tout projet de réforme a besoin de moyens financiers conséquents, le Groupe socialiste pense améliorer le financement de la santé grâce à la réforme de ce secteur, en adoptant un système global reposant sur l'augmentation des financements publics tout en l'accompagnant d'une rationalisation des dépenses et d'une amélioration de la gestion, avec une augmentation de son budget de 10%; la révision de la nouvelle politique de fixation des prix des médicaments en les soumettant au prix le plus bas des pays de comparaison au lieu de la moyenne, avec une révision de leur système fiscal, et le contrôle des mécanismes de commercialisation des fournitures médicales et la connaissance de leurs prix.



Hassan Bentaleb