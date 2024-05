Le patrimoine culturel et civilisationnel du Maroc à l'honneur au Guatemala

Le patrimoine culturel et la richesse civilisationnelle millénaires du Maroc ont été à l'honneur à Guatemala-City lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du 53ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume et la République du Guatemala.



Au programme de cette cérémonie, tenue au siège du ministère guatémaltèque des Relations extérieures sous le thème "Dialogue des cultures", figuraient des présentations de vêtements traditionnels marocains et de l'art de la calligraphie arabe, une exposition de produits d'artisanat, outre une variété de mets qui reflètent les saveurs uniques de la gastronomie marocaine.



Selon un communiqué de l'ambassade du Maroc au Guatemala, cette rencontre s'est déroulée en présence de personnalités des mondes politique, diplomatique, universitaire, médiatique et économique, ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays.



Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, a mis en avant le développement significatif des relations entre les deux pays, ajoutant que les liens entre les deux nations sont basés sur la convergence de vues concernant plusieurs défis communs.



Le diplomate a également salué la position ferme de la République du Guatemala en soutien à la question du Sahara marocain, réitérant par là même l'engagement du Royaume en faveur de l'action commune dans divers domaines conformément à l'esprit de coopération Sud-Sud érigé en pilier de la politique étrangère du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, le ministre guatémaltèque des Relations extérieures, Carlos Ramiro Martinez Alvarado, s'est félicité du niveau des relations entre les deux pays, qui sont fondées sur la coopération et le respect mutuel, exprimant la gratitude de son pays pour le soutien du Royaume dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'environnement, l’éducation et l’économie.