Le parti de la Rose au gouvernement

2017 a été notamment marquée par l’entrée de l’USFP au gouvernement. Il y occupe les postes de ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, de ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique et de secrétaire d’Etat chargée de Commerce extérieur.

Lors d’une conférence de presse, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a indiqué à ce propos que cette participation était une nécessité vitale pour défendre le projet sociétal progressiste et démocratique. Selon lui, l’Etat est actuellement plus progressiste que la société «qui a fait l’objet d’une mainmise de la part de forces conservatrices et rétrogrades, voire réactionnaires». Notre défi, a-t-il ajouté, est de pouvoir agir sur une société qui a fait l’objet d’une mainmise de la part de ces forces, précisant que l’USFP n’avait « d’autre choix que d’être au cœur d’un projet de société qui corresponde à notre vision ». Et d’ajouter : «Nous ne pouvons le faire que de l’intérieur des institutions».

Le dirigeant ittihadi a également souligné que c’est lui-même qui a proposé tous les ministres de l’USFP, tout en affirmant que la majorité gouvernementale était d’accord sur la structure du gouvernement, mais «il nous restait à trancher sur les départements qui reviendraient à chaque parti. Certains départements étaient plus convoités que d’autres par tout le monde. Et en vérité, le chef du gouvernement a beaucoup aidé à débloquer les choses grâce à sa méthode».