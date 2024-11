Le pari mondial de la COP29 : Accélérer et améliorer le financement climatique

Accélérer et améliorer le financement climatique

Un défi mondial à la COP29



L’ONU commerce et développement soutient que le financement mondial de la lutte contre le changement climatique doit faire un bond en avant, tant en termes de quantité que de qualité, pour répondre aux besoins des économies en développement en vue d'une transition juste vers la durabilité et la résilience.



Le financement mondial de la lutte contre le changement climatique doit non seulement être considérablement augmenté, mais également devenir plus efficace pour répondre aux besoins des pays en développement dans leur transition vers une durabilité et une résilience accrues, nuance l’ONU commerce et développement. Et de préciser qu’il est crucial de dépasser l'actuel engagement annuel de 100 milliards de dollars et de fournir un soutien significativement renforcé. D’autant que le monde se rapproche d’un nouvel accord visant à accroître les financements climatiques à la COP29.



Ce nouvel objectif collectif quantifié (NCQG), ajoute la même source, doit aller au-delà de la simple augmentation des fonds ; il doit garantir une meilleure qualité du financement. Cela inclut une transparence accrue, une accessibilité renforcée et un respect du principe des responsabilités communes mais différenciées. Selon le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’objectif du NCQG est de transformer la finance climatique en un levier de confiance, de coopération et d’action.



Les pays en développement auront besoin de financements massifs pour agir en matière de climat. D'après les projections des Nations unies, ils nécessiteront environ 1.100 milliards de dollars à partir de 2025, et jusqu'à 1.800 milliards d'ici 2030 pour couvrir les investissements dans l’atténuation, l’adaptation et la gestion des pertes. Pour atteindre cet objectif, les pays développés devraient prendre en charge la majorité des coûts, représentant 890 milliards de dollars dès 2025 et 1.460 milliards de dollars d'ici 2030, soit environ 1,4% de leur PIB.



En plus de l'augmentation des fonds, il est essentiel de garantir un financement climatique de qualité qui favorise une croissance résiliente, en accord avec l'Accord de Paris et les Objectifs de développement durable. Pour y parvenir, la CNUCED propose d’ancrer le NCQG dans une approche équitable, où les contributions des pays développés sont proportionnelles à leur PIB. Le financement doit éviter d'aggraver la dette des pays en développement, en se concentrant sur des subventions et des financements concessionnels plutôt que sur des prêts.



Si les mécanismes de financement ne sont pas améliorés, et si les pays en développement restent confrontés à des dettes croissantes ou à des obstacles administratifs, le NCQG risque de reproduire les échecs passés de l’engagement des 100 milliards de dollars. Pour maximiser l'impact des financements climatiques, il est impératif de réformer la gouvernance économique mondiale et de redéfinir l’architecture financière internationale, afin de débloquer de nouvelles ressources, d'atténuer les inégalités et d'optimiser les flux financiers futurs pour le climat.



Un réchauffement climatique inexpliqué

Les défis et mystères de 2023-2024



La planète est confrontée à une accélération fulgurante du réchauffement climatique depuis début 2023 : l’année dernière est la plus chaude depuis le commencement des relevés, avec un écart sans précédent par rapport à la moyenne. L’année 2024 continue sur la même lancée et il est désormais quasiment certain qu’elle sera l’année la plus chaude jamais enregistrée. Interrogé par une revue scientifique américaine, le directeur du Nasa Goddard Institute, Gavin Schmidt, explique que le pic de chaleur exceptionnel qui dure depuis 18 mois est en partie inexpliqué.



Le climatologue en chef de la Nasa, a admis que le réchauffement climatique extrême qui s'est accéléré depuis mars 2023 comporte une part d'inexplicable. «En tant que climatologues, 2023 a été une année qui nous a rendus plus humbles et encore plus préoccupés », confie-t-il. «Aucune autre année n’a autant défié nos prévisions climatiques. Nous avons observé un écart de 0,2°C, ce qui peut sembler minime, mais qui est en réalité considérable».



Jusqu'à présent, les causes du réchauffement intense en 2023 et 2024 semblaient être clairement identifiées : les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, l’impact réchauffant du phénomène El Niño (juin 2023 - mai 2024), des modifications des règles sur la pollution maritime qui ont dégagé le ciel et amplifié le réchauffement océanique, l'injection de vapeur d'eau due à l'éruption du volcan Hunga Tonga, et une phase du cycle solaire peu favorable. Cependant, si le rôle majeur des émissions de gaz à effet de serre humaines demeure incontesté, Gavin Schmidt précise, dans une interview accordée à Yale Environment 360, que la réduction de la pollution des navires n'explique qu'une augmentation limitée de 0,05 à 0,08 °C, bien en deçà du pic observé.



Par ailleurs, les dernières études montrent que l'effet refroidissant du volcan Tonga aurait surpassé son pouvoir réchauffant. Quant au cycle solaire, bien que la Terre ait reçu davantage de rayonnement solaire ces dix dernières années, ses impacts demeurent limités selon les experts. Ces éléments, bien que significatifs, ne parviennent pas à expliquer l'accélération notable du réchauffement depuis le début de 2023.



Pour Gavin Schmidt, deux hypothèses se dessinent : « Soit un facteur inconnu amplifie les effets des émissions de gaz à effet de serre, soit la rapidité du réchauffement a été sous-estimée». Cela soulève des questions sur l’éventualité d'un phénomène climatique méconnu ou d'un impact plus puissant que prévu de l’actuel El Niño. « Nos systèmes de prévision sont dépassés par l'évolution climatique actuelle », déplore-t-il.



L’honnêteté de ce constat est marquante : « Les variations climatiques sont plus erratiques que nous l’imaginions, ce qui pourrait compromettre nos futures prévisions». Une étude récente, publiée dans la revue Science, suggère que le dernier El Niño a eu un effet de réchauffement bien supérieur à ce que les scientifiques anticipaient. Un précédent bond des températures, bien que moins marqué, avait déjà été observé en 1977 dans des circonstances similaires : après plusieurs années de La Niña (effet refroidissant), un El Niño fort avait déclenché une hausse marquée du réchauffement global.