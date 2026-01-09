Le nouvel ambassadeur américain au Maroc prête serment devant le vice-Président des Etats-Unis J.D Vance

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan, a prêté serment devant le vice-Président américain, J.D. Vance, en vue d’entamer officiellement ses nouvelles fonctions au service des relations "excellentes" liant Rabat et Washington depuis 250 ans.



"L'ambassadeur Buchan est fier d'avoir prêté serment devant son bon ami, le vice-Président des Etats-Unis, J.D. Vance. L'ambassadeur se réjouit à l'idée de faire progresser nos excellentes relations avec le Maroc qui datent de 250 ans", a écrit l’ambassade américaine à Rabat dans un post sur le réseau X, accompagné d’une photo de M. Buchan prêtant serment devant J.D Vance lors d’une cérémonie privée.



En octobre dernier, le Sénat américain avait confirmé la nomination de M. Duke Buchan en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc.



La nomination de M. Buchan a été annoncée en mars dernier par le Président Donald Trump, qui avait souligné que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc "jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays".