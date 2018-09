Le nouvel album d'Eminem cartonne au Royaume-Uni

"Kamikaze", le nouvel album surprise d'Eminem, s'est hissé vendredi en tête des ventes au Royaume-Uni, ravissant du même coup à ABBA et Led Zeppelin le record du nombre d'albums consécutifs arrivant à la première place dans le pays. Il s'agit du neuvième album d'affilée du rappeur américain à devenir n°1 des ventes, selon l'organe officiel du classement des vents, UK Official Charts Company.

"Cela veut-il dire que je peux m'appeler Sir Eminem?", s'est interrogé l'artiste de 45 ans, Marshall Mathers III de son vrai nom, dans le communiqué. La réponse est non: le rappeur de Detroit devrait auparavant devenir un sujet de la reine Elizabeth II et être élevé au rang de chevalier pour se faire nommer Sir. L'artiste, dont il s'agit du dixième album solo, partageait jusqu'ici le record de huit albums consécutifs arrivés à la première place avec les rockeurs britanniques de Led Zeppelin (depuis 1979) et le groupe suédois ABBA (depuis 1982). Et ce, même si son précédent opus "Revival" avait déçu les critiques et les fans, qui reprochaient à Eminem de s'entourer de stars de la pop, comme Ed Sheeran ou Beyoncé, à l'univers musical trop différent du sien. La liste d'invités de "Kamikaze", sorti fin août, huit mois seulement après l'album précédent, est moins prestigieuse mais permet à ce court album (13 titres) de gagner en cohérence et en sobriété.