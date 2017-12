Le nouveau départ de Faudel

Réunis à Casablanca, en avril dernier, le producteur marocain de renommée internationale RedOne et Faudel, l’étoile du raï, avaient annoncé leur collaboration dans un prochain album qui contient plus de 20 titres

et dont le premier single a été dévoilé fin juin. De Lady Gaga à Jennifer Lopez en passant par One Direction, Shakira, Cheb Khaled, Usher ou encore le roi de la pop Michael Jackson, RedOne a travaillé avec les plus grands noms de la scène musicale. Si son talent et son influence ne sont plus à prouver, le producteur et «hitmaker» marocain qui cartonne aux Etats-Unis a, cette fois, décidé de se lancer dans un nouveau défit, celui de faire sortir de l’oubli l’artiste qui a régné sur le rai durant plusieurs années, lorsqu’il s'invitait sur les plateaux télé, remplissait les salles et enchaînait les albums, avant de disparaître des écrans radar en 2007.