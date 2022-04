Le niveau de la dette du Trésor s'établirait à 960 MMDH en 2022

La dette du Trésor devrait poursuivre son trend haussier en 2022E pour atteindre 960 milliards de dirhams (MMDH), contre 886 MMDH en 2021E, estime Attijari Global Research (AGR).



"Tenant compte de la persistance du déficit budgétaire à des niveaux historiquement élevés, soit plus de 72 MMDH en 2022E, après 71 MMDH en 2021 et 83 MMDH en 2020, la dette du Trésor devrait poursuivre son trend haussier en 2022E pour atteindre 960 MMDH, contre 886 MMDH en 2021E", souligne AGR dans sa note "Budget Focus" du mois de mars 2022.



La dette intérieure devrait atteindre 731 MMDH en 2022E, en progression de +7,7% par rapport à son niveau observé à fin 2021E, et la dette extérieure devrait augmenter de +9,9%, passant de 208 MMDH en 2021E à 229 MMDH en 2022E, fait savoir AGR.



A fin mars 2022, la dette globale aurait atteint 906 MMDH, ajoute AGR, notant que la composante intérieure est estimée à 698 MMDH contre 209 MMDH pour la composante extérieure, rapporte la MAP.



Le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor continue d’évoluer autour des 23% à fin mars 2022E, et devrait atteindre les 24% à la fin de l’année. Un niveau qui demeure moins élevé que son benchmark de référence, soit les 25%. Néanmoins, ce seuil demeure plus élevé comparativement à la moyenne observée durant la période pré-crise 2017-2019 de 21,4%.



Par ailleurs, AGR indique qu'au vu des conditions climatiques défavorables et des répercussions du conflit russo-ukrainien, la prévision de croissance en 2022E a été revue à la baisse, impactant à la hausse les taux d’endettement du Trésor. L’endettement total du Trésor devrait dépasser le seuil des 80% du PIB en 2022E, selon les estimations d'AGR.



La composante intérieure est estimée à 61,4% et celle extérieure à 19,2%. Le Trésor serait déjà endetté à hauteur de 76,1% du PIB à fin mars 2022E. L’endettement intérieur devrait se situer à 58,6% du PIB en mars 2022E contre 58,0% à fin 2021.



De son côté, le taux d’endettement extérieur devrait s’établir à 17,5% sur la même période, en légère baisse par rapport à son niveau en 2021E, soit 17,8%.