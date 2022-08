Le musée de Beijing entend lancer des expositions dans le monde entier

Le musée de la capitale chinoise Beijing vient de solliciter des reliques culturelles pour des expositions dans le monde entier afin de promouvoir la culture traditionnelle chinoise.



Les objets peuvent inclure des reliques du Grand Canal, une vaste voie navigable reliant le nord et le sud de la Chine avec une histoire d'environ 2.500 ans, ainsi que des reliques liées à la capitale et à son développement urbain, a indiqué Feng Hao, directeur du département de la collection du musée de la capitale.



Les formes des objets peuvent être variées, incluant, mais sans s'y limiter, des reliques culturelles, des preuves physiques, des échantillons et des publications. Elles peuvent aussi comprendre des photographies, des vidéos, des enregistrements, des scans 3D et d'autres documents audiovisuels, a ajouté le responsable.



Pour encourager les dons libres, le musée de la capitale chinoise a procédé à une amélioration de la restitution des droits et des intérêts des donateurs. Ces donateurs, y compris les particuliers et les institutions, devront recevoir des certificats de reconnaissance, des dossiers permanents et de nombreux autres honneurs et droits, a précisé M. Feng. Le projet devrait être achevé fin 2022, et les expositions internationales devront commencer en 2023, a indiqué le musée.