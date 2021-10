Le ministre malien des AE réitère la position constante de son pays

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a réitéré, lundi à Rabat, la position constante de son pays en faveur d’une solution politique, juste et durable, sous l'égide de l'ONU, au différend autour de la question du Sahara marocain. S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Diop a réaffirmé la position "constante et sans équivoque" du Mali "qui va dans le sens de l'adhésion pleine et entière au processus mené sous l'égide des Nations unies en vue de trouver une solution politique, pacifique, juste, durable et acceptable" à ce dossier. M. Diop a, en outre, soutenu que son pays n'entreprendra rien qui soit contre les intérêts du Maroc au sujet de cette question. Le chef de la diplomatie malienne a remis, à cette occasion, à M. Bourita un message écrit du président de la transition du Mali, M. Assimi Goïta, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Par la même occasion, M.Diop a exprimé sa fierté de "remettre à la très Haute attention de S.M le Roi Mohammed VI, le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité que lui adresse Son excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l’Etat du Mali, avec ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux ardents de bonheur pour S.M le Roi, et de prospérité et de croissance pour le peuple frère du Maroc".