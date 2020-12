Le ministre de la Justice visite les chantiers de construction de deux tribunaux à Taroudant et Chtouka-Aït Baha

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, s'est enquis mardi de l’état d’avancement des travaux de création d’une section de la justice de la famille à Taroudant et de la construction du nouveau siège du tribunal de première instance à Biougra (Chtouka-Aït Baha). Le coût financier de la mise en place du siège de la section de la justice de la famille à Taroudant sur une superficie totale estimée à 3.517 m2, s’élève à environ 19 millions de dirhams. Le futur tribunal comprendra 2 salles d'audience, des bureaux, une salle de prière, une cantine , des salles d’attente, une salle de réunions et d’autres dépendances. La construction du nouveau tribunal de première instance de Chtouka-Aït Baha sur une superficie totale de 10.306 m2, nécessitera une enveloppe de plus de 57 millions de dirhams. Il comprendra 4 salles d'audience, 86 bureaux, 6 locaux de détention, des archives et une salle de réunions ainsi que d'autres espaces. Ce tribunal abritera également le siège de la section de la justice de la famille. La visite de Mohamed Benabdelkader à la circonscription judiciaire d'Agadir s'inscrit dans le cadre des tournées effectuées dans les différentes régions du Royaume, pour s’enquérir du bon déroulement des chantiers des infrastructures judiciaires.