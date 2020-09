Le ministère de l'Education nationale dément le report de l'examen de la première année du baccalauréat

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a catégoriquement démenti, dimanche, avoir décidé de reporter l'examen régional normalisé de la 1ère année du baccalauréat. Dans une mise au point publiée suite à des informations véhiculées par un faux communiqué qui lui a été attribué au sujet du "report de l'examen régional normalisé de la 1ère année du baccalauréat", le ministère dément catégoriquement avoir publié ce communiqué et décidé de reporter l'examen régional à une date ultérieure. Le département a, à cet effet, rappelé que l'examen régional normalisé de la 1ère année du baccalauréat sera tenu selon la programmation déjà annoncée (1, 2 et 3 octobre prochain), à condition que la situation épidémiologique au Royaume s'améliore. Il a, également, appelé "tout un chacun à être vigilant et à s'assurer de la véracité des informations et de leurs sources officielles avant de les diffuser".