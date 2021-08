Le metal, entre préjugé et virtuosité

Les a priori erronés sur le metal ne manquent pas. Dans le meilleur des cas, il serait bruyant, disgracieux pour les oreilles et violent. Dans le pire, c’est un mouvement sataniste. Mais au vrai, le métal n’est ni plus ni moins qu’un style musical comme un autre, à mille lieues de toute volonté de pactiser avec le diable. Et si parfois, des références religieuses se glissent dans certains clips, c’est uniquement parce qu'ils font partie du folklore.



Le metal c’est surtout un genre musical atypique qui ne laisse personne insensible. Qu’on l’aime ou qu'on le déteste, on ne peut rester de marbre devant la virtuosité de ces musiciens. Aux quatre coins de la planète, le Festival Hellfest concourt à sa renommée. Au Maroc, L’Boulevard a longtemps été une vitrine d’exposition pour cette musique qui dérive de plusieurs courants, et principalement du hard rock. Mais depuis quelques années, le festival de musique urbaine organisé à Casablanca, n’est plus le seul.



Soundtrip, Haraj, Betweenatna, Meteo Airlines, Brathon Lane et Into The Evernight, sont les lauréats des deux dernières éditions du programme Hiba Rec dédié au “metal”. Qui seront les prochains ? On en saura plus dans quelques jours. Décrit comme un dispositif de soutien à la création musicale destiné aux artistes et aux groupes de musique en tout genre, le programme Hiba Rec et notamment cette troisième session, réservée aux artistes “metal”, met les petits plats dans les grands. Après les résultats de l’appel à candidature, qui s’est clôturé ce dimanche, les lauréats bénéficieront gratuitement, non seulement de l’enregistrement d’un titre dans des conditions professionnelles, mais aussi d'un accompagnement artistique au Studio Hiba.



Permettre aux artistes de se focaliser à 100% sur leurs musiques, ça a du sens. Qui plus est dans le cadre du metal, un style au tempo ultra rapide, qui exige donc une maîtrise technique des musiciens, à la lisière de la virtuosité. Une maîtrise qui ne s'acquiert pas en claquant des doigts. C’est à force de répétition que l’on atteint la perfection. De fait, un accompagnement ne serait vraiment pas superflu. Et ça, les organisateurs d’Hiba Rec en sont parfaitement conscients. “Les trois artistes sélectionnés se verront offrir une séance media training, un shooting photo, une lyric vidéo et un press kit afin de développer leur carrière et se faire connaître auprès d’un large public”, assure la Fondation Hiba (voir encadré) via communiqué.



Cela va sans dire que le jury qui aura la lourde tâche de sélectionner les trois heureux gagnants devra maîtriser son sujet. Le metal est un style musical de puriste, quand bien même il dériverait de plusieurs courants, dont le hard rock. Une sorte de rock nourri à la testostérone, où les riffs puissants, ces séquences rythmiques répétées qui constituent la base mélodique d’un morceau, notamment de rock ou de jazz, sont la norme. Idem pour le son de guitare saturé grâce à divers effets. Et ce n’est pas fini.



Le metal c’est aussi l’alternance entre le mode mineur et majeur. En solfège, le premier mode se caractérise par un ton joyeux et dynamique. En revanche, le mode majeur a pour particularité un ton plus triste, mélancolique, sombre et mystérieux. Des modes souvent interprétés grâce à la combinaison de deux guitares, une basse et une batterie. Certains groupes de metal n’hésitent pas à renforcer le mode mineur en utilisant un clavier, voire des violons et des contre-basses dans le cas du groupe Apocalyptica.



Le chanteur est également une pièce importante sur l’échiquier d’un groupe de metal. Au-delà de sa voix souvent haut perchée qui permet au groupe de s’exprimer sur des sujets tels que la spiritualité, il est d’habitude la figure de proue du groupe et le membre le plus charismatique. Comme tous les metalleux, il est souvent habillé en noir et a les cheveux longs. Bref, il ne paie pas de mine. Mais quelle prestance sur scène ! James Hetfield, le vocal-guitariste du groupe Metallica, en est la preuve. Le metal a bercé des générations. Outre Metallica, on pourrait également citer les Deep Purple, Aerosmith ou encore Led Zeppelin et AC/DC, mais on ne vous cache pas notre préférence pour les Liquid Tension Experiment et notamment leur batteur Mike Portnoy.



A l’instar de Tony Levin (basse, chapman stick), John Petrucci (guitare) et Jordan Rudess (synthétiseur), Mike Portnoy (batterie) est sans aucun doute l’un des meilleurs musiciens au monde. Si ce n’est le meilleur. On ne saurait trop vous recommander la Drum Cam de sa performance dans “The Passage Of Time”, dans une vidéo disponible sur YouTube. Du moins, en attendant les lauréats du programme Hiba Rec. Qui sait, peut-être que le nouveau Mike Portnoy y fera son apparition.



Chady Chaabi