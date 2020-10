Le message du Premier secrétaire adressé à l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis

Sœurs et frères ittihadis

Vous vous apprêtez à célébrer, le 29 octobre, la Journée de Fidélité aux martyrs de l’Ittihad, du Maroc, du nationalisme et de la liberté. Cette Journée dont nous avons fait une étape de distinction et de créativité sur la voie du militantisme et du sacrifice pour l’édification de ce Maroc qui fait la fierté de tous ses enfants coïncide, cette année, avec une conjoncture sanitaire difficile qui impacte négativement tant les domaines sociaux qu’économiques ou politiques.

Le nouveau défi lié à des challenges à grande importance qu’impose cette conjoncture exceptionnelle nous interpelle, en tant qu’ittihadies et Ittihadis, pour une adhésion consciente et responsable à l’effort national visant à faire face à la pandémie. En limiter l’impact appelle une volonté créative de formes et de systèmes de militantisme et ce en concordance avec les exigences de la présente conjoncture et, bien évidemment, allant de pair avec nos principes et nos valeurs ittihadis puisant dans la solidarité et le sacrifice.

La symbolique de la fidélité signifie particulièrement pour nous tous, Ittihadies et Ittihadis, la persévérance sur la voie tracée par tous les martyrs et les militants qui ont consenti tant d’efforts pour que vive la Nation et pour veiller à la préservation de sa force, à son évolution et à son immunité

Nous sommes aujourd’hui appelés à faire de cette journée de la Fidélité ittihadie une occasion pour évoquer les sacrifices et les efforts nationaux déployés en vue de faire face à cette pandémie et de rendre par là même hommage à tous ceux, cadres médicaux infirmiers, agents d’autorité, forces de sécurité et protection civile, personnel de l’enseignement et tous qui ont été aux premières lignes pour contrer l’épidémie, sans omettre de saluer la mémoire de ceux qui en ont été victimes.



Sœurs Ittihadies, frères Ittihadis

Nous vous invitons à faire de la Journée de la Fidélité une occasion pour le lancement de la créativité du militantisme ittihadi sous le thème « Unis autour de notre pays pour faire face à la pandémie ». Et ce, en partant de nos valeurs et principes, des sacrifices de nos martyrs et militantes et militants qui n’ont ménagé aucun effort pour la gloire, la force et l’unité de notre pays.

Aujourd’hui, vous êtes tenus de contribuer de façon responsable à la sensibilisation aux dangers de cette pandémie et à vous porter volontaires pour y faire face dans le cadre de la solidarité sociale, chacun selon sa position et ses moyens et en fonction de notre authentique conviction ittihadie, fondée sur le nationalisme sincère, le sacrifice entier et une union à même de faire face à tous les dangers qui menacent notre pays, et ce en plein respect des institutions nationales et de tous aspects du consensus national.

Nous sommes croyons pleinement à votre capacité de créativité et de militantisme sincère et dau fait que vous êtes capables de continuer à porter le flambeau du sacrifice et de la fidélité avec la même fidélité, la même impartialité, intégrité et sincérité pour la nation et le peuple marocain qui ont caractérisé nos martyres et martyrs et nos militantes et militants. Le tout en parfaite symbiose avec les choix de notre pays, de ses institutions et de ses sacralités, visant à consolider les piliers d’un Etat fort et juste et d’une société moderne et solidaire et à instaurer les fondements d’un Maroc fort pluriel et diversifié, adoptant l’ensemble de ses citoyens.

Toujours fidèles au militantisme et à la nation.