Le médiateur du Royaume élu premier vice-président de l'Institut international de l'Ombudsman

Le médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou, a été élu, dimanche au siège du Secrétariat général de l'Institut international d'Ombudsman à Vienne, premier vice-président de l'Institut, lors des élections tenues avec la participation des institutions de l'Ombudsman à travers le monde.



Selon un communiqué de l’institution du Médiateur du Royaume, M. Benalilou a été élu au poste de premier vice-président de l'Institut international d'Ombudsman après avoir obtenu 70 voix, loin devant les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Afrique du Sud avec 44 voix chacun et de la Nouvelle-Zélande (40 voix).



Suite à cette victoire, le Médiateur du Royaume du Maroc devient membre du Bureau du Conseil de l'Institut international d'Ombudsman pour la première fois depuis sa création, précise la même source.



Et d’ajouter que ce triomphe électoral vient confirmer le sacre du 30 novembre 2023, où le médiateur du Royaume a été élu parmi les quatre administrateurs représentant le continent africain au conseil d'administration de l'institut susmentionné, soulignant que ces résultats consacrent la position prestigieuse dont jouit le Royaume dans les forums internationaux, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Les nouveaux membres devront entamer leurs fonctions lors de la réunion inaugurale qui se tiendra en marge de la 13e Conférence mondiale à La Haye, aux Pays-Bas, à partir du 12 mai 2024, fait savoir le communiqué de l’institution.



Fondé en 1978, l'Institut international de l'Ombudsman (IIO) est la seule organisation globale pour la coopération de plus de 200 institutions d'Ombudsman membres dans le monde, comprenant six régions : Afrique, Asie, Australie et Pacifique, Europe, Caraïbes et Amérique latine, et Amérique du Nord. Soucieux de favoriser la bonne gouvernance et le renforcement des capacités, l’IIO appuie ses membres de trois manières : formation, recherche et subventions régionales pour des projets.