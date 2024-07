Le mandoliniste Mimmo Epifani et son groupe font danser le public casablancais

Un bel été aux couleurs et sonorités italiennes. Le Théâtre Italia de Casablanca a récemment brillé de mille feux lors d’un spectacle de musique et de danses du sud de l'Italie intitulé «Chantilly» et magistralement interprété par le mandoliniste Mimmo Epifani et son groupe.



Organisée dans le cadre de la 32ème édition du Festival Sete Sois Sete Luas (Sept Soleils Sept Lunes), un rendez-vous culturel annuel soutenant des projets de musique populaire contemporaine, cette soirée a plongé le public casablancais dans une atmosphère estivale éblouissante.



Il faut dire que ce virtuose de la mandoline (instrument de musique à cordes pincées originaire d'Italie), reconnu par la critique comme l’un des meilleurs musiciens et expert en musique ethnique à l’échelle international, s’est magnifiquement illustré lors de cette soirée festive.



Accompagné de son joyeux groupe, composé de Pasquale Barletta (accordéon, tamburin et voix), Lorenzo Barone (guira et voix), Francesco Fanella (tamburin) et Marianna Sabia (danseuse), ce maître de l'improvisation, également salué pour son ouverture à des styles musicaux différents et sa quête de nouvelles cultures, a offert au public casablancais l’une de ses meilleures performances.



La soirée a fait se lever un public totalement charmé, esquissant sans répit des pas sur des notes et sonorités tirées des profondeurs du sud de l’Italie. Il faut dire que la musicalité instinctive et profonde des morceaux qu’interprète Mimmo Epifani s’approche de la musique populaire de sa terre natale.



L’artiste, qui a fait de la mandoline son instrument de prédilection, n’a pas déçu lors de ce concert organisé par le consulat général d’Italie et l’Association culturelle italienne Dante Alighieri de Casablanca.



En véritable adepte de l’improvisation, il a maintes fois bousculé le répertoire parvenant à chaque fois, avec un certain tact, à créer une ambiance électrique parmi le public. Pour preuve, celui-ci n’a pas hésité un seul instant à se trémousser et à accompagner la danseuse Marianna Sabia dans ses chorégraphies envoûtantes.



Rien de surprenant pour la présidente de l’Association Dante Alighieri de Casablanca, Marina Sganga Menjour, qui rappelle que « Mimmo Epifani a une parfaite maîtrise de la mandoline et sait créer une ambiance festive et joyeuse durant ses spectacles. Et surtout, ne rate aucun moment de communiquer avec le public».



Une tradition dont le musicien ne se départit jamais, surtout lorsque le public est aussi réceptif que celui qui l’a applaudi ce soir-là. En effet, le Théâtre Italia de Casablanca était particulièrement enthousiaste et réceptif lors de sa performance, ce qui a davantage motivé les musiciens qui se sont distingués chacun à sa manière.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce soir-là, Mimmo Epifani, Pasquale Barletta, Lorenzo Barone, Francesco Fanella et Marianna Sabia ont tout simplement offert une performance exceptionnelle devant un public qui lui a réservé un accueil chaleureux et digne de la réputation du virtuose de la mandoline.



« Nous sommes très satisfaits d’avoir joué devant un public si enthousiaste et joyeux. Il a vraiment participé au spectacle de ce soir avec une telle énergie que cela nous a touchés énormément. C’est tout ce qu’un ensemble comme le nôtre ne pourrait espérer. Nous pensons avoir passé un magnifique moment en sa compagnie et espérerons le revoir une prochaine fois», a confié sur un ton ému Mimmo Epifani.



«En Italie, le public apprécie également le travail que nous faisons en contribuant à la préservation de notre riche culture. Aujourd’hui, grâce à l’intelligence artificielle, plusieurs musiciens produisent des sons en se servant uniquement d’un ordinateur, ce qui leur offre de nombreuses opportunités. Mais ce n’est pas la voie que nous avons choisie pour reproduire le travail fait par nos prédécesseurs», a-t-il ajouté.



Fondé il y a plus d’une trentaine d’années par un groupe d'étudiants italiens avec le soutien de l'écrivain portugais José Saramago et de l'homme de théâtre italien Dario Fo, le Festival «Sete Sois Sete Luas» est soutenu par un réseau culturel comprenant 30 villes de 11 pays différents, dont l’Italie, le Maroc, l’Espagne, la France, le Portugal et la Tunisie.



Alain Bouithy