Le look osé de Céline Dion avec des cuissardes en dentelle divise

Ces derniers temps, Céline Dion s'est imposée comme une icône de la mode. Ses tenues sont toutes tendances, pointues, et guettées par ses fans. Sur Instagram, la chanteuse vient de publier une photo d'un look qui divise l'opinion.

Sur le cliché, la star affiche des cuissardes à talons hauts en dentelle, et ce qui ressemble à un peignoir en forme de kimono. Pour compléter sa tenue, Céline Dion porte un foulard noir et blanc autour de la tête, assorti au reste de sa tenue. Elle prend la pose, nonchalamment assise sur un fauteuil, les pieds posés sur une console en bois, et un téléphone fixe à l'oreille. Ses chaussures sont signées Gianvitorossi, son kimono est de Junya Watanabe, et son accessoire de cheveux vient de chez Hermès.

Le look de Céline Dion sort de ses habitudes, mais elle le porte très bien. Malheureusement, certains de ses followers ne l'approuvent pas, et lui font savoir. "Pourquoi cette horrible tenue ? Pourquoi ces bottes et cette écharpe sur sa tête ? Où est Céline, la femme classe et raffinée que ses fans adorent ? Où est passé son bon goût ? Elle a l'air vieille et démodée", écrit l'un d'eux. "Céline, c'est quoi cette tenue ?", demande un fan, tandis qu'un autre ajoute : "Céline, redescend sur terre, à 50 ans on ne peut pas s'habiller comme ça". Des critiques virulentes et injustifiées alors que la chanteuse, qu'on aime ou non sa tenue, a l'air bien dans sa peau et a le droit de s'habiller comme elle l'entend. Heureusement, d'autres fans sont là pour prendre sa défense. "Elle a un corps de dingue ! [...] Elle est trop belle, tout lui va", commente l'une d'entre eux. D'autres disent : "Tu es tellement belle", "Vous êtes tout simplement magnifique Madame", ou encore "Elle déchire". Et on est bien d'accord avec eux !